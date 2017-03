Ricetta “veg”: pasticcio goloso con lenticchie

L’INGREDIENTE DEL PASTICCIO GOLOSO. Le lenticchie sono considerate come il legume più antico consumato dall’uomo. Risalenti addirittura al 7000 a.C. Una porzione di 100 g contiene circa 25 g di proteine vegetali, 54 di carboidrati, 5,1 mg di ferro, 127 mg di calcio e 3 mg di vitamina C.

Le lenticchie posseggono proprietà antiossidanti, sono facilmente digeribili e contribuiscono al regolare funzionamento dell’intestino. Inoltre aiutano a rallentare l’assorbimento degli zuccheri e possono ridurre l’incidenza delle malattie coronariche.

LA RICETTA Pasticcio goloso

LA DIFFICOLTA’ alta

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE –

Ingredienti per le lasagne. 250g di farina di ceci, 350g d’acqua, 125g di latte di soia, sale, olio evo.

Ingredienti per il “ragù”.

200g di lenticchie, pepe nero, due foglie di alloro, 4 chiodi di garofano, salsa di pomodoro, brodo vegetale, 50g di trito di carote/sedano/porro, olio extravergine d’oliva, sale, olio al limone.

Ingredienti per la besciamella. 70g di amido di mais o riso, 800g di latte di soia non zuccherato, 200g di latte di nocciole o mandorle, sale, noce moscata.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 180 minuti

Pasticcio di lenticchie. LO SVOLGIMENTO

Preparazione delle lasagne. Stemperare la farina di ceci nell’acqua e nel latte. Lasciar riposare la pastella per almeno un paio d’ore. Dopo il tempo di riposo aggiungere un pizzico di sale. Ungere una padella da crepes, porla sul fuoco e riscaldarla. Versare un mestolino di pastella e facendo ruotare la pentola distribuirla uniformemente. Cuocere da ambo i lati per qualche minuto. Tenere da parte senza sovrapporre le “lasagne”.

Preparazione per il ragù. Far un soffritto con carote, sedano e porro tritati. Aggiungere il pepe nero, le foglie d’alloro ed i chiodi di garofano. Rosolare per qualche minuto quindi aggiungere le lenticchie e coprire con il brodo. Lasciar stufare per circa 30 minuti. Unire quindi la salsa di pomodoro, qualche goccia d’olio al limone e continuare la cottura per altri quindici minuti circa. A fine cottura regolare di sale e aggiungere un filo d’olio extravergine d’oliva.

Preparazione per la besciamella. Sciogliere l’amido in un po’ di latte con l’aiuto di una frusta. Porre sul fuoco il restante latte e portarlo ad ebollizione aggiungendo un pizzico di sale. Quando il latte raggiungerà il bollore versare a filo l’amido stemperato e far cuocere per qualche minuto. Aggiungere la noce moscata in polvere. Tenere da parte.

Composizione per il pasticcio. Porre sul fondo della teglia un po’ di besciamella distribuendola in modo uniforme. Distribuire uno strato di “lasagne”. Ricoprire con un paio di cucchiai di “ragu’” e di besciamella, condire con qualche goccia d’olio alle erbe. Continuare l’operazione fino ad esaurimento degli ingredienti. Spolverizzare con nocciole e mandorle tostate. Infornare a 180° per 20 minuti.

LA FIRMA DELLA RICETTA

Chef, naturopata (diplomata all’Istituto “Rudy Lanza” di Torino), docente di cucina naturale e fusion. Silvia Cappellazzo, collabora con ristoranti, continuando a specializzarsi con chef del calibro di Cristiano Bonotto e Simone Salvini. Di quest’ultimo diventa anche assistente e collaboratrice in occasione di eventi importanti, corsi e presso l’Ops di Roma.

Oltre ad essere chef itinerante, è docente di cucina naturale vegetale presso l’Università del Gusto di Vicenza, la Coldiretti di Venezia e Treviso, l’Ascom di Treviso, l’Ascom di Belluno, Rogi di Montegrotto. E consulente di cucina naturale vegetale per diverse strutture ristorative nel nord d’Italia.