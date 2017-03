Amici 16 anticipazioni. Gli ospiti e la giuria…

Amici 16 anticipazioni. E’ tutto pronto per la prima puntata della fase serale di Amici 16. Maria de Filippi, conduttrice e ideatrice del programma, si è dichiarata, nonostante i 16 anni di vita del programma, ancora entusiasta. “Provo ancora tante emozioni nel vedere questi ragazzi dare tutto per un anno allo scopo di raggiungere i propri sogni, imparo a conoscerli e soffro con loro, per questo sono contenta per chi riesce ad arrivare fino in fondo”, ha dichiarato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

Nessuna novità, invece, per il cast. Ormai i professionisti delle due squadre si conoscono da tempo. Per la squadra dei Bianchi ci sarà Morgan, affiancato da Alessandra Celentano e Davide ‘Boosta’ Dileo, rispettivamente per danza e canto. Per i Blu, invece, ritroviamo Elisa, affiancata da Veronica Peparini e Rudy Zerbi.

Amici 16 anticipazioni. La giuria sarà composta da Ambra Angiolini, Ermal Meta, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti.

Maria, a tal proposito, commenta: “Ambra ha saputo sfidare i pregiudizi e si è ritagliata una sua carriera da attrice di tutto rispetto, mentre ho scelto Ermal dopo aver apprezzato molto il brano di Sanremo, anche se lo conoscevo già. Eleonora è una grande professionista che ha fatto della disciplina uno stile di vita. Daniele Liotti ha gusto e ha sempre fatto scelte oculate nella sua carriera da attore. Ad ogni modo, saranno tutti dei giudici onesti, questo è l’importante”.

La prima puntata di Amici 16 è stata registrata a Roma domenica scorsa, ma sarà trasmessa domani, sabato 25 marzo. E, ovviamente, le prime indiscrezioni sono già sulla bocca di tutti. Le attesissime ospiti, di nuovo insieme, saranno Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, che si presenteranno con alcuni duetti speciali con i coach. A duettare con i concorrenti, invece, i Clean Bandit e Jasmine Thompson. Il giudice esterno della prima puntata è l’attore Luca Zingaretti.