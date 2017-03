Dieta del vichingo. Dimagrire mangiando (come un vichingo!)

Quando si parla di dieta e salute mai prendere con leggerezza la questione. C’è chi è in sovrappeso e chi, semplicemente, vuole rimettersi in forma dopo qualche eccesso in tavola. Dimagrire non è un gioco. C’è di mezzo il fisico ma, soprattutto, la salute. Se da un lato c’è lei, la dieta mediterranea, un modello nutrizionale caro soprattutto a Paesi come l’Italia, la Spagna e la Grecia, dall’altro c’è la dieta del vichingo (o nordica che dir si voglia), la prediletta dalle popolazioni nordiche.

Dieta del vichingo. Perdere peso mangiando come un vichingo

A ogni popolo la sua cultura. Il discorso vale anche in tavola. Nel Regno Unito, ad esempio, come riporta il Daily Mail, la dieta del vichingo è molto in voga perché rispecchia le abitudini alimentari tipiche delle popolazioni nordeuropee che sono solite consumare olio di colza, cereali integrali, verdure e radici varie.

A quanto pare però, oltre a tenere in forma, questo regime alimentare aiuta anche a salvaguardare la salute del cuore. Proprio così. Secondo un importante studio pubblicato sulla rivista European Journal of Clinical Nutrition e condotto dal team dell’Università di Copenaghen, seguire l’esempio dei guerrieri nordici aiuterebbe a proteggere dalle malattie cardiache.

Dieta nordica per un cuore sano

La squadra danese ha monitorato le abitudini alimentari di 57.000 uomini e donne tra i 50 a 64 anni per più di 13 anni. In totale è emerso che 1.669 uomini e 653 donne hanno avuto seri problemi di cuore. Le donne che hanno adottato un regime alimentare di tipo nordico hanno avuto il 45% di probabilità in meno di ammalarsi. Per gli uomini la percentuale è invece pari al 23%.

Alimenti amici del cuore (e della linea)

Quali i cibi amici? Secondo i ricercatori pesce, segale e avena sono un toccasana in quanto aiutano a prevenire le malattie cardiache. “Mele, pere, cavoli, ortaggi a radice e in particolare le carote in quanto contengono beta-carotene, sono in grado di ridurre le malattie cardiache” – hanno dichiarato i ricercatori al Daily Mail.