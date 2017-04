Torta con panna, fragole e voglia di evadere

La torta con panna montata e fragole è un dolce pensato per la stagione calda e la voglia di evadere. Un dessert profumato ma anche ricco che lascia un lieve margine nella preparazione per essere accompagnato dagli ingredienti che più ci piacciono. Si può per esempio rinunciare alla panna, o alle fragole, oppure tenere entrambe le dolcezze. La ricetta che vi proponiamo oggi è suggerita dal blog culinario Fidelity House.

Torta con panna e fragole: la ricetta

Ingredienti

300 g di farina 00

3 uova

300 g di zucchero

100 g di burro

3 limoni

120 ml di latte

1 bustina di lievito vanigliato

Ingredienti per la bagna

200 ml di acqua

3 cucchiai di zucchero

scorza di 1 limone

Ingredienti per farcire e decorare

500 ml di panna

300 g di fragole

3 cucchiai di zucchero a velo

Si comincia con la realizzazione della base. Trattandola come quella di una soffice torta al limone. Prendete una ciotola capiente e all’interno mettetevi i tuorli e lo zucchero. Utilizzando lo sbattitore elettrico, montate fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Unite adesso il burro fuso tiepido, il succo filtrato dei limoni, il latte a temperatura ambiente, la farina e per ultimo gli albumi montati a neve fermissima. Mescolate delicatamente. Versate l’impasto in una teglia imburrata ed infarinata del diametro di 22-24 cm e infornate in forno preriscaldato a 170-180°C per 35 minuti circa. Sfornate e fate raffreddare.

Mentre attendete, preparate la bagna non alcolica mettendo in un pentolino i seguenti ingredienti: 200 ml di acqua minerale, 3 cucchiai di zucchero semolato e la scorza intera di 1 limone non trattato (biologico). Accendete il fuoco e, mescolando continuamente, portate lo sciroppo a bollore. Fate cuocere lo sciroppo per almeno 10 minuti, fino a quando risulterà più denso. Spegnete quindi la fiamma e lasciate raffreddare lo sciroppo.

Montate la panna con 3 cucchiai di zucchero a velo, montatela a neve e tenetela in frigo. Tagliate a pezzetti metà delle fragole fresche e le altre tagliatele a metà. Tagliate adesso la torta in 2 o 3 strati e bagnate ciascun disco con la bagna non alcolica. Farcite la torta con panna, se vi piace, e distribuitevi sopra le fragole tagliate a pezzetti. Per ultimo decorate la torta con la panna montata rimanente. Infine decorate con le fragole fresche e dei bignè anch’essi farciti di panna montata (facoltativo). Ponete la torta in frigorifero, fino al momento di consumarla.