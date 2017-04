Amici 16: Riccardo Marcuzzo batte tutti

E’ Riccardo Marcuzzo il cantante di Amici 16, il più ricercato dalle case discografiche. A proporre un contratto all’allievo della Squadra Blu ben quattro case discografiche: Sony, Sugar, Warner e Universal. La scelta ora spetta a lui. Non è un caso che lo stesso sia candidato alla vittoria finale del talent show di Maria De Filippi. Per quanto riguarda gli altri concorrenti: Federica Carta ha ricevuto tre proposte, Thomas e Shady ha suscitato l’interesse della Warner. Sono rimasti in bianco Mike Bird, ma anche Michele Perniola e Lo Strego, primi eliminati di questa edizione.

Nel frattempo il serale diventa sempre meno talent e sempre più sulla cresta della polemica.

La furia di Morgan si abbatte non solo sui concorrenti, ma anche sul pubblico. Nella puntata di sabato 8 aprile, secondo quanto anticipa il video pubblicato sulla pagina Facebook dello show, il coach della squadra dei Bianchi attacca gli spettatori. “Il problema di base lo dimostra davvero questo pubblico, che sono bimbiminkia”. Cerca di placare il Morgan furioso Maria De Filippi con un “Marco…”. senza sortire alcun tipo di effetto sul frontman dei Bluvertigo, che continua ad inveire: “Siete voi, siete voi”. Duro attacco nei confronti di Morgan anche da parte di Lo Strego, che ha commentato a Tgcom24: “Per capire le persone è necessario spostare l’attenzione da se stessi”.

Torniamo alla puntata di domani. Francesco De Gregori è uno degli ospiti in studio nel terzo serale. L’artista canterà con Riccardo Marcuzzo in una delle sfide a squadre. In studio arriveranno anche Janieck e gli Ofenbach, che duetteranno rispettivamente con Andreas Muller, ballerino della squadra blu, e con Sebastian, ballerino dei bianchi. Tra le prove che dovranno affrontare in studio, quella scelta da Ermal Meta e la Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani scelta da Daniele Liotti. Il quinto giudice del serale sarà l’attore italiano Marco Bocci, che esprimerà il proprio voto nella prova secretata.