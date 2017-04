Spring cocktail: con Sanbittèr per festeggiare Pasqua

Pasqua e Spring Cocktail: un binomio perfetto per l’atmosfere di vacanza. Insieme alla Festa torna la voglia di incontrare amici e parenti. Per originali appetizer o serate in compagnia, Sanbittèr suggerisce le ricette di spring cocktail a base dell’inimitabile aperitivo rosso. Drink primaverili e colorati che abbinano al gusto frizzante e amarognolo di Sanbittèr, ingredienti di stagione. E inoltre propone originali stuzzichini per accompagnare i cocktail. Ecco i suggerimenti di uno degli analcolici che hanno fatto la storia dell’aperitivo italiano.

Nella sezione “L’arte dell’aperitivo”, il famoso marchio di analcolici offre idee interessanti per stupire ospiti e festeggiare in allegria. Il sapore della bevanda è adatta ad essere mixata a spezie e ingredienti freschi. Ma può anche essere gustata in maniera classica: fredda, con una fettina di limone.

Spring Cocktail con fragola e lime

Tagliate a fettine quattro fragole e un lime. Con un muddler pestate il lime insieme a due cucchiai di zucchero di canna e poi aggiungete le fragole. Amalgamate il tutto e riempite il bicchiere con ghiaccio tritato. Colmate con Sabittèr Rosso e mescolate. Come guarnizione, scegliete mirtilli e una veletta di fragola. Questa ricetta dello “Strawberry Bitter” è fresca e dissetante, perfetta per brindare con gli amici allo sbocciare della primavera. L’abbinamento giusto? “Gallette di gamberi” che preparerete posizionando una torretta di burrata, gambero crudo e spicchi di carciofi fritti, sopra le gallette di riso tostate. A condire la vostra portata un frullato di olio, limone e zenzero.

Spring cocktail allo zenzero

Spazio alle note esotiche, anche per le vacanze di Pasqua. Il “Zen Bitter” fonde il gusto dello zenzero alla freschezza del limone, in onore dei sapori orientali. Tagliate lo zenzero a fettine, aggiungete il succo di mezzo limone e pestate con il muddler. Unite il ghiaccio a cubetti e versate Sanbittèr Rosso. Decorate infine con una fettina di cetriolo. Ancora una volta il protagonista dell’appetizer che andrete ad abbinare è proprio il carciofo, verdura tradizionale durante le feste pasquali. Per preparare i “Carciofi Speziati”, friggete le fettine di carciofo e accompagnatele al curry.

