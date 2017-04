La Pasqua, si sa, è la festa del cioccolato per eccellenza. Non poteva, quindi, che essere il “cibo degli dei” il protagonista della kermesse organizzata a Riva del Garda nel weekend della festa. La località trentina si trasformerà nella città del cioccolato. E farà da sfondo alla grande festa del cioccolato artigianale nel Garda Trentino. Sarà Piazza Cesare Battisti a fare da cornice alla IV edizione di Chocomusic Riva del Garda. Una rassegna dedicata al cioccolato che permetterà di entrare in contatto con i grandi maestri cioccolatieri e scoprirne i segreti. La lavorazione del cioccolato si trasformerà in un grande spettacolo durante il quale andrà in scena la vera arte pasticcera. Il tutto con un irresistibile accompagnamento musicale che spazia dalle esibizioni della banda, sino alla musica da camera e a quella moderna.

Chocomusic. Tutti nella “fabbrica del cioccolato”

Proprio come nel libro di Roald Dahl e nelle due famose pellicole che ha ispirato. In piazza, infatti, in occasione di Chocomusic, verrà installato un grande gazebo che ospiterà proprio la “Fabbrica del cioccolato”. Un grande ambiente allestito con tutti i macchinari per la sua lavorazione. Proprio qui si potrà assistere alla magia, quella attraverso la quale si trasformano le fave di cacao in deliziosi cioccolatini. Grandi e piccini potranno, dunque, scoprire come da un semplice chicco scuro si possono ottenere praline prelibate. E potranno ammirare mastri cioccolatieri mettere a disposizione dei visitatori la propria creatività.

Grandi e piccini nel grande spettacolo del cioccolato

Durante Chocomusic proprio tutti potranno mettersi alla prova. Oltre ad assistere ai processi di lavorazione e creazione, infatti, i partecipanti verranno coinvolti in prima persona in divertenti cooking show per adulti e bambini. Gli adulti potranno prendere parte ad un interessante corso sul cioccolato. Che sia bianco, al latte o fondente. E potranno apprendere le tecniche e i procedimenti per realizzare praline e cioccolatini artigianali con l’aiuto degli esperti. Sarà come fare un bellissimo viaggio attorno al mondo. Un mondo di gusto e di passione che prende vita grazie alle testimonianze dall’America Latina e ai consigli dei maestri pasticceri. Anche i più piccini, abbigliati con grembiuli, guanti e cappellini impareranno a preparare i cioccolatini. Durante i laboratori giornalieri Baby Ciok verranno coinvolti in attività creative e divertenti. Il tutto nella colorata cornice dell’installazione ispirata al film “La Fabbrica di Cioccolato” realizzata presso il Centro Commerciale Blue Garden.

Divertimento da record all’insegna del cioccolato

Nel corso della manifestazione non si avrà soltanto l’opportunità di scoprire e sperimentare l’eccellenza del cioccolato artigianale. Ma si potrà assistere e prendere parte ad iniziative divertenti dedicate, ovviamente, al “cibo degli dei”. Il giorno di Pasqua, ad esempio, un team realizzerà una Tavoletta da Guinnes dei Primati. 25 metri di autentica bontà che verranno, poi, distribuiti gratuitamente al pubblico. A Pasquetta, invece, si concluderanno i festeggiamenti rompendo tutti insieme un uovo gigante. E per i visitatori più “social” l’appuntamento è con la Caccia al Tesoro Social. Una divertente ricerca dal centro di Riva del Garda fino al sentiero della Ponale, armati di smartphone e tablet connessi ad una pagina Facebook dedicata all’iniziativa, o a un account Instagram, attraverso i quali verranno forniti gli indizi e le indicazioni per portare a termine “l’impresa”.