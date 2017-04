Trolley metropolitano per viaggiare con stile

“L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi” – diceva Marcel Proust. Ebbene sì, guardare le cose con occhi diversi aiuta sempre. Anche quando si tratta di scegliere il trolley per un viaggo.

Trolley, idee per viaggiare… con stile

Se nella quotidianità è la borsa a fare compagnia, quando arriva il momento di affrontare una partenza, è necessario puntare su un accessorio più capiente. Senza ombra di dubbio il trolley è la scelta vincente. Tra aeroporti, alberghi e stazioni ferroviarie è sempre al proprio seguito. Mai prendere sottogamba la scelta del bagaglio: i modelli, infatti, non sono tutti uguali. Differiscono per colori, stampe, dimensioni e stili.

Hélène Battaglia riveste la valigia in chiave arty chic

A rivolgersi alla donna dinamica e moderna è Anima Libera, un progetto rigorosamente Made in Italy della Famiglia Roncato che ha chiamato in causa Hélène Battaglia, giornalista, fashion editor, scrittrice nonché fotografa italo-francese per un’esclusiva capsule collection, “Riflessi”. Non si tratta del suo primo esperimento fashion.

Dopo due mini collezioni di t-shirt, da brava viaggiatrice, ha rivolto le sue attenzioni ai trolley. Sei gli scatti stampati su pannelli E-Pop in policarbonato.

Le sue sono piccole opere d’arte. Ecco che paesaggi urbani si riflettono nelle shopping window portando in scena un gioco di contrasti e sovrapposizioni. I manichini, statici, prendono vita quasi come volessero catapultarsi all’esterno per integrarsi nel frenetico contenitore urbano. Grazie al pannello frontale intercambiabile, il viaggiatore potrà scegliere la grafica che preferisce rendendo ogni partenza unica.

“I miei scatti nascono alcuni anni fa passeggiando per le vie di Milano, Parigi e altre metropoli che mi hanno ispirato nel corso dei miei viaggi. Mi sono messa a guardare con occhi diversi le vie dello shopping e ho riscoperto le città grazie ai loro magici riflessi architettonici. Ho iniziato a scattare quasi per caso. La sperimentazione è andata a buon fine e ho trovato il mio stile arty chic & glam. Da allora non ho mai più guardato le shopping window come semplici vetrine ma per i potenziali meravigliosi scatti che potevano offrirmi” – ha spiegato la Battaglia.

Eastpak Travel Collection tra praticità e design

In vista dell’estate l’argomento non potrebbe essere più caldo. Al bando la solita valigia. La voglia di colore, e allegria, c’è e si fa sentire. Non sarebbe così più facile distinguere il proprio bagaglio al momento del ritiro in aeroporto? Ad assecondare la voglia di unicità, tipica di ogni piccione viaggiatore, è la nuova Eastpak Travel Collection.

Tra trolley e borsoni, ognuno può trovare il contenitore pronto a tenere compagnia tanto nei viaggi brevi quanto in quelli più lunghi. A ognuno il suo stile. Oltre a strizzare l’occhio al design, i trolley sono pratici perché, oggi come domani, devono essere sì resistenti ma soprattutto leggeri.

A rubare la scena sono modelli come il Trans4 M Purple Jungle, una valigia dallo scomparto principale capiente, rotelle a 360° per viaggiare comodamente in città, manico telescopico e maniglie imbottite per sollevarla facilmente. L’occhio vuole la sua parte. La stampa jungle sicuramente porta quel tocco di freschezza che non guasta mai.

Chi ama sfoggiare un look dal sapore metropolitano, degno di nota anche il trolley Tranverz S Escaping Pines, una borsa capiente e facile da trasportare. Grazie agli scomparti interni per gli abiti, permette di tenere in ordine i propri averi. Anche quando non serve, non occupa spazio.

Il suo look è di grande appeal in quanto raffigura uno skyline metropolitano fatto da uno nessuno e centomila grattacieli.