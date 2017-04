Fecola di patate, sorprendente elemento di bellezza

La fecola di patate, protagonista in cucina e nella preparazione di soffici torte, ha anche un risvolto cosmetico. Questa polvere bianca è infatti un amido, e come tale si rivela assolutamente delicato sulla pelle, quindi perfetto per applicazioni cutanee. Ecco 5 utilizzi della fecola di patate per la beauty routine.

Fecola di patate per trattamenti di bellezza

Maschera per viso e mani. Una maschera preparata con questo amido renderà la pelle morbida e vellutata. Ideale in caso di pelle secca e screpolata, si può preparare mescolando un cucchiaino di fecola a qualche goccia di acqua e olio di mandorle dolci. Applicate sul viso o sulle mani, lasciate agire una decina di minuti e risciacquate.

Shampoo a secco. Chi ha i capelli che tendono ad ingrassarsi, può usare la fecola di patate come shampoo a secco tra un lavaggio e l’altro, oppure come passaggio preparatorio allo shampoo normale. Basterà prendere l’amido in polvere e strofinarlo sul cuoio capelluto, massaggiando bene. Mettetevi quindi a testa in giù e agitando le chiome fate cadere la polvere in eccesso. I capelli risulteranno subito più puliti. Potete quindi procedere allo shampoo normale, oppure rimandarlo al giorno successivo.

Doposole. L’amido ha un notevole potere nell’alleviare irritazioni e scottature. La fecola di patate, mescolata con un po’ d’acqua fino a diventare una sorta di pasta, si può applicare dopo l’esposizione al sole per lenire la pelle e spegnere gli arrossamenti.

Fecola come ingrediente cosmetico

Come cipria. Se la cipria classica dopo pochi minuti rende la vostra pelle lucida, provate a mischiarla con un pizzico di fecola, dal potere opacizzante. Oppure preparate una cipria casalinga utilizzando la fecola e giusto un paio di granelli di terra o una puntina di fondotinta per renderla più scura.

Come additivo. In generale, quando volete preparare creme e lozioni casalinghe, la fecola di patate fungerà perfettamente da additivo e addensante. E in ogni caso apporterà solo benefici alla pelle.