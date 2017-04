Da Thelma & Louise a Into the Wild, da I diari della motocicletta a Sette anni in Tibet, ecco i film che più ci invogliano a comprare biglietti d’aereo verso destinazioni lontane…

Un viaggio nel cuore dell'America, dall'Arkansas al New Mexico, per Geena Davis e Susan Sarandon nel road movie capolavoro di Ridley Scott. Julie Delpy e Ethan Hawke a Vienna per una notte in Prima dell'alba, uno dei film più romantici di sempre. Brad Pitt è protagonista di Sette anni in Tibet, storia vera dell'alpinista austriaco Heinrich Harrer, che negli anni '40 strinse amicizia con il Dalai Lama. Leonardo DiCaprio alla ricerca della spiaggia perfetta in The Beach. La trova nel paradiso tropicale di Ko Phi Phi Le (dove è stato girato il film). Purtroppo per lui, non trova solo quello. Gael Garcia Bernal interpreta un giovane Ernesto Guevara, in un viaggio di scoperta di se stesso che lo avrebbe trasformato nel leggendario rivoluzionario. Dirige Walter Salles, anche autore di On the Road. Un'altra storia vera è alla base di Into the Wild di Sean Penn: quella di Chris McCandless (Emile Hirsch), che si liberò di tutti i possedimenti terreni per andare a vivere nelle terre desolate dell'Alaska. Jason Schwartzman, Owen Wilson e Adrien Brody sono i protagonisti de Il treno per il Darjeeling di Wes Anderson, un viaggio attraverso l'India nel tentativo di rinsaldare il legame tra fratelli. Scarlett Johansson, Penelope Cruz e Javier Bardem in una scena di Vicky Cristina Barcelona, uno dei film europei di Woody Allen. Walter Salles, regista de I diari della motocicletta, adatta "Sulla strada" di Jack Kerouac, testo seminale nella narrativa di viaggio. Nel cast Kristen Stewart, Garrett Hedlund, Sam Riley e Amy Adams. Reese Witherspoon in una scena di Wild, intenso dramma al femminile dal regista di Dallas Buyers Club, Jean-Marc Vallée. Scritto dal romanziere Nick Hornby e ispirato all'autobiografia di Cheryl Strayed, "Wild. Una storia selvaggia di avventura e rinascita".

Il cinema è sempre un viaggio, e sono molti i film che fanno venire voglia di viaggiare. Perché a volte i film ci aiutano a scegliere le nostre mete, materializzando i sogni e le idee che ci siamo fatti su un particolare luogo. Certo, questo accade spesso perché il cinema tende a giocare con gli stereotipi. Scoprire un luogo per davvero è tutt’altra cosa. Se ne possono cogliere lati inaspettati che su pellicola non appaiono.

Ma è innegabile che il cinema da sempre dà da mangiare al nostro inconscio, ai nostri sogni. Pensiamo a road movie diventati subito classici come I diari della motocicletta, o Into the Wild. Film che sanno trovare un giusto equilibrio tra pericolo, avventura ed emozione. Film che fanno venire voglia di viaggiare per davvero.

Ecco i film che fanno venire voglia di viaggiare.

Come anche Thelma & Louise. È una storia tragica, quella raccontata da Ridley Scott. La storia di due donne disperate in fuga. Eppure il viaggio dà al tutto quell’energia e infonde una sensazione di libertà. Ed è ciò che cerchiamo viaggiando. La stessa ricerca della libertà che è alla base di The Beach, film di Danny Boyle con Leonardo DiCaprio. O di Sette anni in Tibet con Brad Pitt.

A volte, però, il viaggio è anche una fantasia d’amore. L’esempio perfetto? Prima dell’alba di Richard Linklater. Ethan Hawke e Julie Delpy sono due turisti a Vienna che si innamorano nell’arco di una notte. Un film che non solo fa venire voglia di viaggiare, ma anche di innamorarsi. Così come Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen, nel quale Javier Bardem è diviso tra le bellissime Scarlett Johansson e Penelope Cruz.

Ma il viaggio può anche essere occasione di stare da soli. Di pensare a se stessi, ricucire vecchie ferite. O scoprire il proprio io profondo. È il caso del già citato Into the Wild, ma anche del similmente intitolato Wild, con Reese Witherspoon. Il cammino, fisico e interiore, di una donna alla ricerca di se stessa.

Diamo dunque uno sguardo a dieci film che fanno venire voglia di viaggiare.