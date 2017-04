Tutti pazzi per Emily Ratajkowski, la diva social

Emily Ratajkowski è una delle supermodelle che sta facendo girare la testa agli uomini del mondo intero. Le sue foto, super sexy, parlano chiaro. Il suo account Instagram è una vera e propria vetrina che attira milioni di like. La 25enne è seguitissima: vanta infatti ben 12,5 milioni di follower.

La sua bellezza è un vero meltin pot razziale visto che suo padre, John David, è un pittore di origine polacche e irlandesi. Il suo fascino non è passato inosservato e, a quattordici anni, è iniziata l’avventura nel mondo della moda. Ma anche il cinema l’ha notata. Ha infatti preso parte a pellicole come “Gone Girl” e “We are your friends”.

L’abbiamo vista posare per Yamamay, Twin-Set oltre ad essere una ragazza copertina per la rivista Swimsuit issue. Il suo successo però è sicuramente legato al videoclip “Blurred lines” di Robin Thicke e Pharrell Williams. Ebbene sì, fu proprio da quel momento che la sua carriera ha preso il volo.

Emily Ratajkowski, la regina di Instagram

Anche in occasione del gettonatissimo Coachella Festival, evento musicale che è divenuto ormai una tappa fissa per ogni top model che si rispetti, Emily ha deliziato i fan postando un video mentre balla, in bikini, mettendo in mostra la sua fisicità. Non c’è che dire la giovane ama stuzzicare. A quanto pare ci riesce benissimo. Gli scatti non lasciano spazio all’immaginazione. Spesso si mostra in topless o in versione nature, come mamma l’ha fatta. Sebbene molti dei suoi post la vedano in déshabillé, anche quando c’è da coprirsi Emily centra sempre il bersaglio: essere sexy.

Da top model a bomba sexy

Il suo corpo perfetto viene sempre messo in mostra ed esaltato con shorts e mini-gonne che scoprono le sue lunghissime gambe o con scollature che sottolineano il decolleté. In realtà la Ratajkowski è famosa anche per la sua pancia visto che è stata una delle paladine della belly slot mania, la moda lanciata sui social qualche anno fa che portava a mettere in risalto quella riga scolpita che parte dal seno e arriva fino all’ombelico.

Una tendenza discutibile visto che ha diviso l’opinione pubblica tra coloro che invidiavano i suoi addominali e quelli che, invece, hanno visto in quel solco solo un’eccessiva magrezza.

Outfit casual-chic in perfetto stile acqua e sapone

Non solo mise da femme fatale. La modella sa anche essere la ragazza della porta accanto sfoggiando look acqua e sapone ma sempre molto femminili.

Come dimostra uno dei tanti scatti postati su Instagram dalla stessa Emily, basta combinare gli elementi giusti per realizzare un outfit in perfetto stile casual chic. Uno dei trend del momento sono loro, i cropped jeans, a cui ha abbinato una abito in georgette di seta blu con perline applicate della capsule collection di Attico per Net-A-Porter e dei sandali neri. Una mise semplice ma, allo stesso tempo, sensuale e sexy. Anche in questo caso, pancia in bella vista. Perché nasconderla? E’ uno dei suoi punti di forza.