Leisure sneaker: scarpe per il tempo libero

Un jeans, una t-shirt e un paio di leisure sneaker. Ovvero scarpe per completare il look perfetto per trascorrere il tempo libero. Una fascia della giornata fondamentale, per ricaricare le pile e scaricare le tensioni. Ci si dedica a se stessi, lontani dal lavoro e dagli impegni, indossando abbigliamento casual e scarpe comode. Ma non per questo banali. Per la primavera estate 2017 c’è solo l’imbarazzo della scelta. E oltre ai grandi classici, il settore delle calzature sportive assiste alla new entry di Invicta e Momodesign. Le nuove collezioni puntano su collezioni colorate e ricche di dettagli tecnici tanto care ai rispettivi designers.

La prima volta di Invicta

Anche per un marchio storico come Invicta – nato nel lontano 1906 – c’è ancora tempo per una prima volta. Dopo aver dominato il mercato degli zaini e aver inventato il marsupio, ecco le prime sneaker unisex. Si tratta di scarpe realizzate in tessuto nylon 100 %, uno dei materiali più utilizzati nella produzione del brand anglo-italiano. Opaco e idrorepellente, presenta dettagli in suede, tono su tono o a contrasto, in base alle diverse colorazioni di cui è composta la collezione. La soletta interna è in memory foam per garantire il giusto comfort, mentre sul retro è posto un sostegno in pelle color argento, applicato su tutte le 10 varianti disponibili. Le sneaker sono distribuite al prezzo di 119 € negli store Invicta e sul sito ufficiale www.invicta.it.

La leisure sneaker di Momodesign

Momodesign ha fatto dello stile e della ricerca tecnologica il proprio credo, applicando questa filosofia anche alle collezioni prodotte a marchio proprio. Come nel caso della collezione sneaker. La nuova leasure sneaker è il modello Stealth. Una reinterpretazione in chiave metropolitana della classica calzatura sportiva per il tempo libero. Che presenta dettagli facilmente riconducibili allo stile Momo e al mondo delle due ruote. I materiali utilizzati sono tecnici, caratterizzati da estrema leggerezza ed elasticità. La tomaia a nido d’ape le conferisce un aspetto futuristico, grazie anche alle applicazioni termosaldate in poliuretano. La Stealth è dotata di una suola costruita in micro e il battistrada in gomma antiscivolo.