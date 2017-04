Pasta agli asparagi cremosi. Versione veg

Gli asparagi sono uno degli ortaggi primaverili per antonomasia, e, in tutte le loro sfumature, sono anche ottimi alleati della salute. E sono perfetti per preparare primi piatti gustosissimi al profumo di stagione. Vi proponiamo una ricetta facile da realizzare, ma che dà grandi soddisfazioni: la pasta agli asparagi cremosi in versione vegan. Non serve panna o formaggio per rendere cremoso questo ortaggio così morbido e acquoso: ecco come fare.

Pasta agli asparagi: ingredienti per 2 persone

1 mazzo di asparagi verdi (circa 500 grammi)

1 cipollotto fresco

1 patata di piccola dimensione

olio d’oliva, sale, pepe q.b.

fusilli o altra pasta corta (adatta a trattenere sughi cremosi)

Procedimento

Occorre pulire bene gli asparagi e tagliarli in modo che non rimanga alcuna parte legnosa. Dopo averli lavati, eliminate la base dell’asparago, tagliandone almeno 4 centimetri. Dopodiché, aiutandovi con un pelapatate, spellate gli ultimi 3 centimetri circa del gambo. Vi rimarrà così solo la parte tenera dell’ortaggio, che potete procedere a tagliare a pezzetti. Non preoccupatevi del taglio perché poi diventeranno un crema.

Tritate grossolanamente il cipollotto, e fatelo soffriggere in una casseruola. Aggiungete quindi gli asparagi a pezzi, salate, pepate e fate cuocere a fiamma bassa con un coperchio. Ogni tanto mescolate, e dopo circa 15 minuti gli asparagi dovrebbero essere stufati a sufficienza. Nel frattempo, mettete a bollire l’acqua della pasta (salata) con la patata sbucciata. Una volta che si è ammorbidita, toglietela dall’acqua e a questo punto buttate la pasta. Mentre i fusilli cuociono, frullate gli asparagi con la patata, fino ad ottenere un crema. Scolate i fusilli al dente e conditeli con la crema: la pasta agli asparagi cremosi è pronta.

Varianti

La pasta agli asparagi cremosi è molto semplice, ma se volete arricchirla di sapore provate ad aggiungere alla fine una spolverata di mandorle a scaglie o tritate, magari leggermente tostate. Oppure mettete nel frullatore qualche foglia di menta, per donare un sapore più fresco. Se invece amate le spezie, un pizzico di zafferano renderà il tutto più originale. Infine, la pasta integrale si presta particolarmente bene all’abbinamento con gli asparagi.