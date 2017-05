Benefici delle fragole: aiutano a combattere il cancro

I BENEFICI DELLE FRAGOLE

Come quelli di tanti altri frutti, i benefici delle fragole sono noti in linea generale praticamente a tutti. Una dieta variata e completa di frutta e verdura è infatti fondamentale per il benessere dell’organismo. Vitamine, Sali minerali e nutrienti essenziali per la salute non possono prescindere dal consumo di questi alimenti. Tuttavia, non tutti sanno che le fragole avrebbero anche proprietà antitumorali. E’ l’esito di una recente ricerca di laboratorio condotta peraltro proprio in Italia.

I BENEFICI DELLE FRAGOLE CONTRO IL CANCRO

I benefici delle fragole nella lotta al cancro sono stati evidenziati da uno studio effettuato dal dott. Maurizio Battino dell’Università Politecnica delle Marche. Lo studio appare nell’ultima edizione della rivista Scientific Reports. Sono stati usate come cavie di laboratorio dei topi affetti da cancro al seno. Le cellule tumorali sviluppate dal laboratorio erano una forma molto aggressiva ed invasiva. Dopo cinque settimane di dieta alimentare a base di fragole, tuttavia, il cancro non mostrava alcun segno di progressione. I tumori dei topi si erano anzi addirittura ridotti.

I RISULTATI DELLA RICERCA SUI BENEFICI DELLE FRAGOLE

“Abbiamo rilevato una significativa riduzione del peso e del volume del tumore” ha dichiarato il Dott. Battino. Tuttavia “La maggioranza delle malattie, incluso il cancro, è complessa. E coinvolge interazioni complesse tra sistemi cellulari e molecolari che ne determinano lo sviluppo. Questi risultati sono senza dubbio validi per comprendere gli effetti potenziali delle fragole sul cancro della mammella e sui meccanismi molecolari implicati, ma devono essere completati da studi clinici ed epidemiologici per verificare se gli esseri umani sperimentino gli stessi effetti positivi che abbiamo osservato nei topi“.

LE FRAGOLE BENEFICHE PER L’ORGANISMO

Anche studi precedenti avevano dato ottimi risultati sui benefici delle fragole. Era infatti stato dimostrato che mangiare tra 10 e 15 fragole al giorno può rendere le arterie più sane. Riducendo anche i livelli di colesterolo nel sangue. I composti vegetali fenolici nei frutti sono stati ritenuti i principali responsabili degli effetti benefici. Le conclusioni alle quali è giunto il dott. Battino, dunque, non lasciano stupita la comunità scientifica. Ma anzi si inseriscono in un filone di ricerca volto a valorizzare gli effetti benefici delle sostanze naturali.

Fonte: mirror.co.uk