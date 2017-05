Musica e lusso – Tutto il “glam” della settimana

Ultimo appuntamento per ‘Round Midnight’, la musica del Margutta Jazz Festival

Si svolgerà lunedì 8 maggio, alle ore 21:45, presso il ristorante vegetariano Il Margutta, a Roma. La kermesse musicale è stata ideata e organizzata dalla titolare Tina Vannini, con la preziosa collaborazione di Ginasky Wop. La rassegna di musica si conclude con il concerto di Dora Sisti Quintet. Il gruppo proporrà un’attenta panoramica del proprio lavoro di studio artistico. Durante il concerto Stefano Pozzovivo, una delle voci più interessanti di Radio Subasio e conduttore di diverse trasmissioni di successo, intervisterà la cantante per far emergere il suo lato artistico e umano.

A Marmo arrivano gli Aula39

Giovedì scorso il giardino di Marmo, a Roma, si è illuminato di sfumature arcobaleno con l’appuntamento apeRIVER. A partire dalle 19 fino alle 21.30 il piatto gourmet dello chef, seguito dall’inizio dei live. Accolti dal frontman Giusva, salgono sul palco i seguitissimi Aula39, che hanno deliziato il pubblico con la loro eccelsa vocalità. Per la sezione Palco Aperto spazio ai giovanissimi FourDays, boyband di nuova generazione. A seguire anche l’esibizione del cantante-ballerino Federico Pisano, nonché la musica di Claudio Cera e di Elio Belmare.

Una nuova idea di design del gioiello per la collezione di ELGioielli

Le creazioni, soprattutto in bronzo e ottone, arricchite da preziosi inserti in vetro, rappresentano la sintesi di arte e scultura, grafica e architettura, ispirata dall’arte di El Lissitzky. “Stati di materia”è la nuova mostra della galleria romana SpazioCima, in via Ombrone 9. La mostra, organizzata e curata da Roberta Cima, propone le creazioni più belle del brand. In contemporanea, sino al 12 maggio, la galleria SpazioCima espone le creazioni del ritrattista Roberto Di Costanzo, della pittrice Giusy Lauriola e dell’artista russo Petr Shevchenko.

Al via una nuova stagione del Roberto Cavalli

Ha inaugurato a Milano l’estivo del Just Cavalli, con aperitivo dalle 19,30 e special party dalle 23,30 con dj set. Due privè, uno super vip, pista da ballo, 4 isole bar esterne, compresa quella centrale. Presenti gli esperti bartender della prestigiosa location, immersa nel verde del Parco Sempione, che prepareranno i signature cocktail del Just Cavalli. Il tutto tra arredi firmati Roberto Cavalli e cuscini e stampe animalier.