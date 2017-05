‘Sono stressato’: non ditelo ad alta voce

‘Sono stressato‘: perché non dirlo ad alta voce? Semplice, peggiora il modo in cui ci sentiamo. Per l’appunto stressati. Secondo la scienza espressioni come ‘Che stress’, ‘Sono stressata’, ‘Uffa, che stress’ non servirebbero affatto a migliorare il proprio stato d’animo. O a fungere da valvola di sfogo per le sensazioni negative. Al contrario. Definirsi stressati ad alta voce farebbe immediatamente sentire più stressati. Lo riporta un recente articolo del magazine The Daily Mail.

‘Sono stressato’: perché non dirlo ad alta voce?

‘Solo il fatto di dire che si è stressati, può scatenare una cascata di reazione chimiche nel corpo che aumenterebbero il livello di stress’. A dichiararlo è Seth Swirsky, psicoterapeuta clinico e autore del portale Wellandgood.com. ‘Il nostro cuore batte più forte, la pressione sale, e ci sentiamo immediatamente impauriti e ansiosi’. Ha continuato l’esperto. La buona notizia è invece che il linguaggio può sia peggiorare il modo in cui ci sentiamo, sia migliorarlo.

Stress: perché parlarne è importante

Anche perché non comunicare verbalmente i propri stati d’animo è un’abitudine che tende a peggiore il modo in cui ci sentiamo. Nell’articolo vengono poi elencati alcuni modi di parlare bene e di sentirsi bene. Per esempio, invece di dire ‘Sono stressato’, si potrebbe provare con ‘Ho molto da fare tutta questa settimana, ma so che alla fine ce la farò’.

Secondo il giornale questi sarebbero modi per sostituire alla parola ‘stress’, un’espressione di per sé capace di creare più nervosismo, espressioni capaci di generare un atteggiamento positivo. E trovare nuovi modi per parlare della propria fatica in chiave positiva, migliorerebbe l’umore già al solo processo di verbalizzazione.

Tuttavia oltre a cambiare il modo di sentirsi stressati, ecco alcuni pratici consigli da mettere subito in atto quando ci sentiamo realmente sull’orlo di una crisi di nervi.

3 pratici consigli anti-esaurimento

Rallentare il ritmo e forzarsi a prendere un momento di stop

Cerca aiuto. Dai famigliari, dagli amici o da professionisti

Rivaluta i tuoi goal e le tue priorità per essere focalizzato su ciò che davvero vuoi