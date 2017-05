Naomi Watts e l’amore per gli abiti retrò

Prada, Stella McCartney, Marc Jacobs, Miu Miu. Le più prestigiose maison internazionali fanno a gara per vestire Naomi Watts sul tappeto rosso dei grandi eventi. La sua grazia, la naturale eleganza, il portamento, la rendono perfetta per indossare i capi da sera più sofisticati. C’è tuttavia un fil rouge che lega tra loro anche gli abiti che porta al di fuori dei red carpet, nelle situazioni quotidiane o semplicemente durante i photocall dei suoi film. Ed è una evidente passione per gli abiti in stile retrò.

Il vintage contemporaneo di Naomi Watts

Vestiti perfetti per una sala da tè d’altri tempi. Con un tocco romantico anni Cinquanta, declinati nei tagli contemporanei in modo da non rimarcare con troppa forza un’appartenenza. Per esempio a New York, recandosi al Met Gala, Naomi Watts ha sfoggiato un abito che qualcuno ha definito una ‘scivolata’ ma non siamo d’accordo perché è pienamente nel suo stile. Un capo con gonna longuette, larga e con leggero plissé in vita. Maniche lunghe con evidenti polsini e spalle leggermente a palloncino. Busto liscio. Bianco e interamente punteggiato di pois colorati, microscopici. Quasi l’abito di una bambola. Portato con accessori importanti quali i sandali azzurri con plateau e tacco quadrato. E borsa Prada Jewels Ribbon (in pelle con chiusura gioiello) a brillare tra le sue mani.

L’attrice 48enne ha scelto un capo dal taglio molto simile per la presentazione di un evento dedicato all’Australia tenutosi a New York. Ma questa volta in total black e con gonna con tasche. Non mancano le scelte floreali effetto retrò, in abiti con la vita più sottolineata in stile anni Quaranta. Mentre a Las Vegas, ha scelto un particolare vestito dal tocco anni Venti, blu con righe bianche e fiocco al collo (foto di copertina). A volte l’attrice viene immortalata in giro per le città con jeans a zampa e sandali con zeppa anni Settanta. Insomma a Naomi Watts l’evocazione della moda vintage piace, e la sa portare alla perfezione.