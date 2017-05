Donne che fanno impresa: si impara dai manager!

Il progetto QVC Next Lab

Donne che fanno impresa: quando si parla di imprenditorialità le quote rosa non sono sole. Se vogliono mettere su un’impresa, possono andare a lezione dai grandi manager e imparare l’importante lezione del successo personale. Questo, ovvero la messa a disposizione del know-how è il cuore di un progetto dedicato alle donne manager.

Donne che fanno impresa: il progetto QVC lab

QVC, il retailer multicanale dedicato allo shopping e all’intrattenimento, lancia il progetto QVC Next Lab, per aiutare concretamente le nuove generazioni di imprese al femminile, offrendo alle start up più innovative un percorso di supporto e formazione.

Il piano di accelerazione prevede l’opportunità di crescere attraverso un piano di incubazione personalizzato. Sarà garantito da un palinsesto di 17 ore di diretta al giorno, sette giorni su sette, 364 giorni all’anno, oltre che dal sito di e-commerce capace di raggiungere 25 milioni di famiglie sul territorio nazionale.

La prima edizione del QVC Next Lab prevede quattro giornate a cui prenderanno parte, un gruppo di 13 imprenditrici selezionate in base alle caratteristiche di innovazione e fattibilità dei loro progetti.

Donne che fanno impresa: le start-up selezionate

Per garantire un percorso di formazione concreto e di qualità, il progetto QVC Next Lab mette a disposizione delle partecipanti un comitato di Mentor formato da imprenditrici e manager di successo, che condivideranno la propria esperienza e offriranno consigli sulle scelte strategiche e sul business development. A fare rete sono le donne e le esperienze condivise.

Sarà inoltre attivo un help desk attivo 24/24 , 7/7 gestito direttamente da The European House Ambrosetti a disposizione delle partecipanti durante tutta la durata del percorso.

Le aziende selezionate

Tra le aziende selezionate troviamo diverse realtà. Dalla cosmesi alla moda passando per l’abbigliamento. Ci sono Accadermica spinoff dell’Università degli Studi di Genova e Denoise Design e-commerce dedicato solo ai brand emergenti. Ancora in campo fashion, DressYouCan un servizio di noleggio di abiti e accessori.

Dopo l’appuntamento iniziale dei primi di maggio, seguiranno altri tre appuntamenti. L’iniziativa si concluderà con una trasferta a Tel Aviv, la capitale mediterranea dell’innovazione e delle startup. L’obiettivo è di offrire alle partecipanti di QVC Next Lab un’esperienza diretta di questo tipo di realtà.