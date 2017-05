Quando la suola conta più della scarpa

Per una prestazione perfetta ad ogni disciplina sportiva la suola giusta

La scelta della suola da utilizzare per una specifica tipologia di workout o di gara, può rivelarsi più importante della scarpa stessa. Sembra un’affermazione pretestuosa. Ma in realtà correre su asciutto, sul bagnato o sullo sterrato non è affatto la stessa cosa. Perché se è vero che un buon risultato dipende dal proprio talento, è altrettanto certificabile che a parità di prestazioni prevale l’attrezzatura più idonea. Meglio dunque utilizzare una scarpa che abbia una suola adatta all’attività sportiva che si va praticare.

Un po’ quello che avviene nella Formula 1, dove esistono pneumatici specifici per ogni tipo di fondo. E non è un caso che una delle aziende leader del mercato abbia deciso di occuparsi anche di scarpe da gara. Si tratta di Michelin, che ha creato il team di designer Technical Soles. Un gruppo di specialisti che si occupa di studiare le mescole, disegnare il battistrada e progettare suole destinate alle varie tipologie di impiego sportivo. Ma come si fa ad individuare la suola più adatta al proprio sport?

I 5 criteri per una scelta corretta della suola

Michelin ha stabilito 5 criteri che possono aiutare nella scelta: