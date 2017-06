Jessica Chastain eyewear: il feticcio della star

Sul tappeto rosso di Cannes ha incantato tutti. Con la sua sobria eleganza, la sua raffinatezza, e la bellezza particolare, fuori dai canoni, che la caratterizza. Jessica Chastain attira gli sguardi di tutto il mondo, patinato e non, già da diversi anni e in tutti i red carpet. Ma quando non si trova a sfilare sul tappeto rosso o sul palcoscenico, il suo stile viene accentuato dal suo accessorio-feticcio: gli occhiali da sole. Possibilmente oversize. ‘Jessica Chastain eyewear’ potrebbe diventare quasi un modo di dire nel mondo della moda. Una semplificazione per identificare quello stile e quel fascino che la rossa attrice accentua con lenti grandi e nere. Da vera diva.

Jessica Chastain eyewear, e quell’amore per lo stile retrò

La passione per gli occhiali da sole con lenti scure e ampie combacia alla perfezione con il suo stile spesso ispirato agli anni cinquanta e al gusto retrò. Jessica Chastain potrebbe essere una diva d’altri tempi, aiutata dalle morbide onde dei capelli. Sono in molti ad aver notato che gli occhiali da sole sono stati un leit motiv degli outfit delle star a Cannes. Sdoganando ufficialmente questo accessorio, solitamente poco utilizzato negli shooting ufficiali. Ma per Jessica Chastain l’occhiale scuro è divenuto un vero marchio di fabbrica.

La si è vista indossare l’occhiale di Givenchy, ampio e stondato, da vera diva mentre passeggiava nel tempo libero. A Cannes ha invece portato un preziosissimo occhiale di Elie Saab, caratterizzato dalle lenti quadrate con angoli smussati, molto ampie. E una sottilissima asticella dorata ad impreziosire la montatura.

Sempre a Cannes, in occasione del photocall collettivo, ha sfoggiato un altro paio di maxi occhiali da sole, con taglio a farfalla e una singolare linea squadrata sul lato. Anche all’arrivo al Festival ha indossato delle lenti scure, questa volta sui toni del marrone e con lenti tonde leggermente più piccole. Insomma, il ‘Jessica Chastain Eyewear’ è una firma distintiva di un’attrice che non sembra voler nascondere lo sguardo, ma piuttosto sottolineare l’aura glamour che accompagna il suo stile.