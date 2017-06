Inappetenza: è tutta colpa del cuore infranto

Dirsi addio non è mai facile. Quando si mette un punto a una relazione l’umore è a terra e il cuore in mille pezzi. L’amore, a quanto pare, influenza anche il desiderio di cibo. Quante volte nei film si vedono scene in cui, dopo la rottura, i protagonisti si disperano sul divano e, tra una lacrima e l’altra, si consolano con il cibo? Ovviamente junk food, il cosiddetto cibo spazzatura. In realtà, stando a quanto riporta Cosmopolitan, i primi giorni che seguono una separazione porterebbero a pensare a tutto tranne che al cibo. Ebbene sì, l’amore può portare all’inappetenza.

Inappetenza e mal d’amore

E’ come se il fisico fornisse una risposta a quel senso di rifiuto o abbandono che prende il sopravvento dopo la fine di una relazione. Cosa succede? La frequenza cardiaca è più elevata, aumentano i livelli di cortisolo e di adrenalina. Il tutto si traduce in notti insonni e stomaco in subbuglio. Mangiare diventa quasi impossibile. Secondo Gert ter Horst, direttore del Centro di Neuroimaging dell’Università di Groningen, ciò è dettato dal fatto che il corpo è in “modalità sopravvivenza”.

Il parere dell’esperto

Il sistema nervoso simpatico entra in gioco: il cuore inizia a battere più velocemente e le vie respiratorie si dilatano per favorire gli scambi di aria. Diminuisce inoltre la frequenza con cui si contrae e si rilascia la muscolatura, sia dello stomaco che dell’intestino. Ciò causa un rallentamento dei fenomeni digestivi. In un tale situazione di emergenza la fame diventa un’esigenza secondaria. L’inappetenza prende il sopravvento. “Le aree del cervello responsabili di emozioni e dolore emotivo regolano anche l’appetito“- ha detto Horst.

Oltre alle risposte fisiche allo stress anche l’umore conta. Essere tristi, depressi o arrabbiati ha un effetto immediato sull’appetito e sulla percezione dei sapori. “Questo potrebbe spiegare perché, improvvisamente, dopo che il partner se ne è andato, può capitare di non tollerare più il proprio cibo preferito“- ha rivelato Ter Horst a Munchies Vice.

Ecco però che, una volta che l’appetito ritorna, probabilmente l’attenzione si concentrerà su cibi grassi come il gelato e la pizza: “Quando sei in uno stato di stress, hai bisogno di più calorie, il che porta a prediligere cibo spazzatura rispetto alimenti più sani” – ha sottolineato l’esperto.

Leonoor van der Sloot, consulente dell’Emotional Freedom Therapy, ha detto la sua affrontando la questione dal punto di vista psicologico. Come si legge su Munchies Vice, quando ci si innamora l’organismo rilascia alti livelli di ossitocina il famoso “ormone dell’amore”, responsabile del buonumore e del benessere. Nel momento in cui la storia finisce, i livelli di questo ormone subiscono un’alterazione e, abbassandosi, mandano in tilt. Ed ecco che, sentendosi depressi, si cerca conforto nel cibo.

Uomini e donne: le differenze

C’è poi da dire che uomini e donne reagiscono in maniera molto diversa alla separazione. “Le donne, rispetto agli uomini, soffrono molto di più di disturbi psicosomatici. Mal di stomaco e mal di testa in primis“- ha spiegato Ter Horst. “Il cervello femminile ha un modo diverso di affrontare lo stress rispetto a quello maschile“- ha poi aggiunto. In realtà, il modo in cui il corpo risponde alla fine di una relazione, è del tutto soggettivo. Varia infatti da persona a persona.