Courtesy of©Tezenis Reggiseno fucsia a triangolo in pizzo con fiocchetto e spalline regolabili con culotte abbinata by Tezenis.

Courtesy of©Tezenis

Courtesy of©Intimissimi Top reggiseno Intimissimi in pizzo macramè, non imbottito e senza ferretto, con slip a vita bassa.

Courtesy of©Intimissimi Bra top nero Intimissimi in pizzo con una raffinata lavorazione geometrica con culotte a vita alta in pizzo geometrico e cotone taglio vivo.

Courtesy of©Intimissimi Brassiere Yamamay in pizzo e tulle nero con culotte perizoma

Courtesy of©Intimissimi Reggiseno a balconcino Intimissimi, non imbottito, con ricami floreali abbinati al pizzo e allo slip a vita bassa con un morbido elastico in vita.

Courtesy of©Tezenis Reggiseno super push-up Tezenis con coppa imbottita e graduata realizzato in microfibra e tulle con dettaglio ricamo e culotte.

Courtesy of Tezenis Reggiseno Tezenis a triangolo in voile con profilo a contrasto e patch applicate riprese anche dalla brasiliana.

Courtesy of©Intimissimi Top reggiseno in pizzo Intimissimi, non imbottito e senza ferretto, caratterizzato da balza ricamata ripresa anche dallo slip a vita bassa.

Courtesy of©Intimissimi Top reggiseno Intimissimi in pizzo non imbottito e senza ferretto e slip a vita bassa, in pizzo, con dettagli in raso con fantasia floreale.

Courtesy of©Intimissimi Reggiseno a balconcino in pizzo con inserti in tela di cotone, semi-imbottito, e culotte a vita alta in pizzo geometrico con inserti in pizzo macramè e tela di cotone

Courtesy of©Intimissimi Body nero by Intimissimi in voile con fiori ricamati.

Courtesy of© Yamamay Body Yamamay in tulle a trama spigata nera.

Courtesy of©Tezenis Reggiseno a balconcino Tezenis in microfibra con stampa pizzo e spalline intrecciate con brasiliana in microfibra taglio vivo.

Courtesy of© Yamamay Reggiseno a balconcino Yamamay in tulle rosa chiaro con bande elastiche nere.

Courtesy of©Intimissimi Top e shorts in seta Intimissimi con profilo in pizzo.