Un limone per pulire bene la vostra cucina

Non occorrono detergenti costosi e ritrovati di ultima generazione: può bastare un limone per le pulizie domestiche

UN LIMONE PUO’ FARE MIRACOLI

C’è chi lo usa insieme allo zenzero per infusi dimagranti, chi per spremute rinfrescanti, chi per pulire: un limone serve anche a questo! In cucina specialmente, dove i residui di cibo e cattivi odori la fanno da padrone, questo frutto può rivelarsi prezioso. Vediamo allora come è possibile utilizzarlo per pulire, sgrassare e profumare, al posto di detergenti e prodotti chimici.

UN LIMONE PER PULIRE I TAGLIERI IN LEGNO

I taglieri in legno sono degli accessori molto utili quanto difficili e scomodi da pulire. Non possono essere messi nella lavastoviglie poiché il legno si rovinerebbe. Non si riescono mai a pulire bene con i comuni detergenti, specialmente quando i fluidi dei cibi permeano la superficie. Un ottimo metodo è, invece, quello di utilizzare un semplice limone molto succoso. Spremiamo tutto il suo succo sul tagliere in legno e lasciamo agire una decina di minuti. Passiamo poi ad un’azione più energica, strofinando le due metà del limone come spugne sul tagliere. Per rimuovere meccanicamente tutti i residui di cibo, facciamo infine un bello scrub al nostro tagliere, aggiungendo del sale al succo!

UN LIMONE PER PULIRE IL MICROONDE

Dopo vari utilizzi il forno a microonde può presentare macchie di grasso e schizzi di unto al suo interno. Senza contare i cattivi odori che tende a catturare durante la cottura o il riscaldamento dei cibi. Posizioniamo allora una tazza con acqua e diverse fette di limone al suo interno. Se necessario, aggiungere anche un po’ di aceto. Portiamo ad ebollizione e facciamo evaporare all’interno del forno. Puliamo con un panno tutta la superficie interna, rimuovendo i residui e macchie di cibo ormai ammorbidite dal vapore.

PULIRE IL FRULLATORE E IL LAVANDINO

Frullatori e vari mixer per verdure e altri cibi si sporcano con facilità e spesso alcune macchie e residui sono duri a mandar via. Vi consigliamo allora di preparare una miscela con acqua calda, detergente e limone. Inseritela nel frullatore ed accendete per qualche minuto.

Un altro elemento naturale in grado di dare sorprendenti risultati per la pulizia della cucina è la farina. Cospargete il lavello in acciaio e coprite la superficie con un panno. Dopo qualche minuto cominciamo a strofinare come se stessimo lavando la nostra auto. Alla fine della pulizia, il lavandino diventerà brillante come nuovo!