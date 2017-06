Ritmo e musica: le sneaker vanno a tempo

Le sneaker tengono il ritmo della vita di tutti i giorni e vanno a tempo di musica. Perché l’estate è fatta di divertimento, party e spensieratezza. Momenti caldi, nei quali la colonna sonora di avventure e passioni è affidata ai dee-jay del momento o a grandi eventi live. Non a caso i brand produttori di sneaker scelgono la colonna sonora giusta per il lancio delle nuove collezioni. Che si tratti di Berlino, Formentera o Riccione l’importante è che sia musica. E in questo senso le scarpe sportive di BePositive e AW LAB con Puma hanno voglia di dimostrare il loro spiccato senso del ritmo.

BePositive e Puma prendono il ritmo

AW LAB e Puma viaggiano a braccetto verso i grandi festival di musica live europea. In occasione del lancio delle nuove Tsugi Netfit in tanti hanno partecipato al contest per conquistare il pass per il BBK di Bilbao e il FIB di Benicassim. BePositive ha invece scelto di collaborare con Tommaso Vianello, in arte Tommy Vee, dj e produttore discografico di fama internazionale. Un vero animatore delle notti hot di Ibiza, Formentera, Riccione e Firenze, nonché testimonial della nuova scarpa Track 1. I dancefloor dell’estate sono il terreno comune su cui indossare sneaker votate al look streetstyle con vocazione heritage. La nuova Tsugi – avanti, in giapponese – guarda al futuro. Il sistema di allaccio la rende molto versatile e personalizzabile. La tomaia in evoKnit consente una calzata particolarmente confortevole, rendendo la Tsugi come una seconda pelle.

Anche la Track 1 di BePositive si ispira ad atmosfere street, ma basa il suo prodotto sull’innovazione e sulla sperimentazione. Musica, moda e cultura si mescolano per diventare un unico elemento di distinzione. Track 1 è una rielaborazione della jungle force. Un mix tra un modello combat boot e una mid basket. Un design atipico in grado di superare i classici schemi della creatività. Ma con la certezza di non perdere mai il controllo della qualità e dello stile a cui BePositive si ispira.