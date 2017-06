Webcam da frigorifero, per non dimenticare la spesa!

WEBCAM DA FRIGORIFERO

Le webcam da frigorifero nascono come ennesima risposta alla necessità di massima organizzazione casalinga. In fin dei conti, il grande successo che la domotica ha riscontrato negli ultimi anni non dovrebbe lasciarci stupiti. L’informatica e l’elettronica semplificano le comunicazioni, i processi produttivi ed anche la gestione della casa. Attraverso una serie di applicazioni utili a rendere tutto più veloce, efficiente e smart. In linea con questo trend si pone dunque anche il lancio delle webcam da frigorifero.

L’UTILITA’ DELLE WEBCAM DA FRIGORIFERO

Quante volte vi è capitato di trovarvi al supermercato e non ricordare ciò di cui avevate bisogno? Per poi tornare a casa e scoprire di non avere neppure più il latte o lo yogurt per la colazione. Perché, ammettiamolo, sono in pochi a scrivere diligentemente la lista della spesa prima di uscire, Vuoi per mancanza di tempo che di voglia. Ecco allora che avere una webcam da frigorifero è utile per sapere in tempo reale cosa abbiamo e cosa ci manca. E procedere all’acquisto più utile, senza dimenticare nulla e senza sprechi.

COME FUNZIONANO LE WEBCAM DA FRIGORIFERO

L’idea in realtà è molto semplice, così come il funzionamento. Una o più mini telecamere, a seconda della grandezza e dei vani del frigorifero, vengono installate al suo interno. Attraverso un App apposita, alla quale sono collegate, si può accedere alla visuale di queste webcam. In tal modo si potrà visionare l’interno del nostro frigorifero comodamente dal luogo in cui ci si trova. Anche direttamente dal supermercato, per un controllo veloce o una vera e propria lista!

TECNOLOGIA CHE SEMPLIFICA LA VITA

Potrete usare lo zoom per vedere bene quante uova sono rimaste nel ripiano e controllare le verdure nel cassetto. Tutto questo, comodamente, attraverso un App sullo smartphone alla quale accedere come tutti gli altri servizi. Ovvero utilizzando il proprio traffico dati o collegandosi alla rete wifi disponibile. Così come le videocamere per la sicurezza, per l’apertura di cancelli o portoni, o i comandi a distanza per luci ed elettrodomestici, le webcam da frigorifero sono dunque ottimi strumenti per semplificarci la vita e, se pure non indispensabili, ci sarà sicuramente chi non vorrà più farne a meno.