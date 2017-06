Le modelle di Victoria’s Secret più pagate in assoluto

LaPresse 9. Taylor Hill: 3 milioni di euro nel 2016. Instagram 8. Jasmines Tookes: 3 milioni di euro nel 2016. Instagram 7. Lily Aldridge: 3,5 milioni di euro nel 2016. Instagram 6. Joan Smalls: 3,5 milioni di euro nel 2016. Instagram 5. Alessandra Ambrosio: 4 milioni di euro nel 2016. Instagram 4. Liu Wen: 5,4 milioni di euro nel 2016. Instagram 3. Gigi Hadid: 7 milioni di euro nel 2016. Instagram 2. Kendall Jenner: 8 milioni di euro nel 2016. Instagram 1. Adriana Lima: 8 milioni di euro nel 2016.

Gli Angeli più ricchi

L’annuale Victoria’s Secret Fashion Show è uno degli eventi più prestigiosi a cui una modella possa ambire. Conquistare le “ali d’angelo” – coppie di ali incrociate progettate per i modelli più apprezzati nello spettacolo – è un altro privilegio.

Jan Planit, che ha guidato l’agenzia di moda IMG ed ora gestisce Planit Model Management, ha detto una volta al New York Post: “Ci sono poche cose speciali che si possono ottenere come modella: le ali d’angelo sono una di queste.”

Gli spettacoli iconici sono famosi per i loro abiti drammatici, colorati e sfilacciati, nonché per il loro impressionante intrattenimento.

Mentre lo spettacolo potrebbe essere un privilegio, anche il denaro non fa male. Nove delle modelle che sono apparse nella sfilata del 2016 appaiono persino nell’elenco di Forbes delle 20 modelle più pagate del mondo nel 2016.

Continua a scorrere le foto che seguono per vedere quali sono state le modelle più ‘care’ di Victoria’s Secret nello show dello scorso anno. Sono classificate in ordine crescente per i loro guadagni del 2016 da Forbes.

* I guadagni sono una stima basata sui redditi derivanti da tutti i contratti da modelle, sia da Victoria Secret che da altre società.

Fonte: Business Insider

