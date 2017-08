Consigli da sposati ai non (ancora) sposati

Sul settimanale francese Cosmopolitan, 15 dritte per chi è ancora fidanzato (ma non solo)

I consigli da sposati a non sposati sono sempre utili. Anche se la convivenza, oggigiorno, è pari a un matrimonio. Dunque anche chi sta insieme da lungo tempo, potrebbe dire la sua in fatto di esperienza amorosa… vivere insieme non è mai facile. Non lo è per fratelli o amici. Figurarsi per 2 persone prima sconosciute che poi si sono scelte per la vita. Sul settimanale francese Cosmopolitan appare un’interessante lista di consigli da sposati a non sposati.

Consigli da sposati a non sposati: libido, complicità e intelletto

Mettiamola pure al primo posto: l’attrazione è fondamentale per stare insieme. E lo è soprattutto per una coppia sposata. Non fate l’errore di pensare che qualcuno potrebbe piacervi fisicamente in futuro. In fatto di libido, il presente è l’unico metro di giudizio da considerare. Bisogna anche essere certi di essere intellettualmente compatibili.

Siate complici. Rimanere sulla stessa linea è importante per andare avanti. E se tenete a un matrimonio solido, la complicità sarà la vostra forza. Se un tempo due cuori e una capanna poteva anche andar bene, oggi i soldi devono esserci. Non è interessante pensare alla quantità. È invece fondamentale essere certi di avere una stabilità economica prima di decidere di avere figli.

Oltre al danaro, l’umorismo. Tra i consigli da sposati a non sposati, quello di ridere. Il matrimonio è un impegno importante che può sopravvivere solo attraverso la felicità. Ciò che vi ricorderete della vostra vita passata insieme saranno i sorrisi. State alla larga da chi si prende troppo sul serio.

Consigli da sposati a non sposati: ricordate di essere in due

Due è il numero perfetto. E anche se arriveranno figli, non dimenticatelo. Amare la prole è dovuto, ma dimenticarsi di aver creato la prima famiglia con il proprio partner è un grave errore. Proprio per questo siate disposti a perdonare. Il perdono aiuta a condividere. E la condivisione è la prima arma contro le crisi matrimoniali.

I piccoli gesti rendono l’amore grande. Una carezza, il caffè preparato al mattino e la buonanotte la sera: abitudini che creano solidità fra due persone. Ricordate che siete una squadra e cercate di comunicare il più possibile. Ogni tanto, concedetevi un viaggio o un weekend. E se non fosse possibile, almeno una seratina romantica…