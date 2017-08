Ufficiali e gentiluomini: per mare e in aria

Armata di Mare e Aeronautica Militare rievocano lo stile dei corpi militare in chiave urban. Per essere ufficiali e gentiluomini sempre alla moda

Ufficiali e gentiluomini. Si può essere alla moda scegliendo uno stile contemporaneo e trendy, pur non senza allinearsi ai mood del momento. Una filosofia fatta propria da brand come Armata di Mare e Aeronautica Militare. Le loro collezioni sono istantanee della vita di caserma o di bordo. Tradotte a beneficio del grande pubblico in felpe, giubbini e maglie che rievocano il prestigio, dal sapore vintage, dei corpi di difesa italiani. Ne viene fuori un prodotto per tutte le stagioni, adatto al tempo libero del businessman o dell’uomo che ama identificarsi in un marchio forte e determinato. Come quello che attiene ai graduati della Marina e dell’Aeronautica.

Come vestono gli ufficiali e gentiluomini

Armata di Mare – prodotta su licenza da FACIB – si prepara all’Autunno Inverno 2017/2018 concentrando l’attenzione sull’abbigliamento tecnico utilizzato dalla Marina. Capi destinati alla vita di bordo, fatti per tenere asciutti e garantire comfort. Armata di Mare ripropone queste caratteristiche per vestire un uomo attento all’immagine e amante della vita en plein air. Tessuti stretch, comfort, armaturati, con piccole fantasie, stampate o jacquard, dal tono classico ma rivisitato in chiave moderna. Lo stile urban di Armata di Mare si identifica in una cartella colori ormai classica. Che accanto a tonalità blu navy e grigi affianca colori accesi come ocra, bordeaux, alcuni toni di rossi e di verdi. Per essere perfettamente ufficiali e gentiluomini.

Lo stile di Aeronautica Militare rispecchia in modo deciso i valori e gli ideali del corpo di difesa aerea italiano. La collezione autunno inverno rende omaggio al 155° Gruppo e al 4° Stormo, tra i reparti più iconici dell’Aeronautica Militare. Il loro compito è il controllo e la sorveglianza dello spazio aereo per la difesa del nostro paese. Per cui indossare un capo di questa collezione non è affatto banale. Il carattere forte e tipicamente miliare si mescola con lo stile e l’eleganza di una linea declinata in 3 diverse capsule: Official, Action e Urban. Più classica la prima, con giacche in pelle da aviatore e pantaloni anti gravità. Legata al mondo military la seconda, molto attenta alla scelta dei materiali e agli abbinamenti cromatici. Più adatta all’easywear formale, da indossare tutti i giorni, la terza.