Odori sgradevoli in cucina: come eliminarli

ODORI SGRADEVOLI, CHE FASTIDIO

La cucina è uno degli ambienti della casa in cui si sviluppano facilmente gli odori sgradevoli, forse più che nella stanza da bagno. Il motivo è presto detto: nella maggioranza dei casi dipende dai resti del cibo che iniziano il processo di decomposizione. Avrete sicuramente notato che anche lasciare semplicemente i piatti sporchi nel lavandino genera sgradevoli odori. Così come, in questo periodo, può succedere lasciando pochi avanzi di cibo nelle pentole o nelle padelle sui fuochi. Le alte temperature della stagione estiva, infatti, accelerano il processo di decomposizione dei cibi ed amplificano gli odori. Per questo è consigliabile conservare sempre i cibi in frigorifero, anche se cotti e solo per poche ore.

SPAZZATURA E ODORI SGRADEVOLI

Il luogo dove maggiormente si sviluppano gli odori sgradevoli resta comunque il secchio della spazzatura. Per chi fa la raccolta differenziata, in particolare, il bidone dell’umido dove vengono gettati i residui di cibo. Il caldo, come già detto, accelera la decomposizione e gli alimenti marciscono più in fretta. Dunque, se possibile, è consigliato gettare la spazzatura nei bidoni di raccolta ogni giorno per evitare la comparsa di cattivi odori. Senza contare che il forte odore di alimenti, anche guasti, attira insetti ed animali. E’ dunque importante evitarlo non solo per una questione di comfort, ma anche e soprattutto di igiene e salute.

PICCOLI TRUCCHI PER ELIMINARE GLI ODORI SGRADEVOLI DELLA SPAZZATURA

In molte località, però, la raccolta differenziata impone dei giorni ben definiti per il ritiro dei rifiuti. Capita quindi di dover tenere in casa l’umido per più di una giornata. In questi casi dobbiamo utilizzare dei piccoli trucchi per ridurre l’inevitabile comparsa di cattivi odori. Ci può venire in aiuto un grande alleato per l’igiene e la pulizia della nostra casa: il mitico bicarbonato di sodio! Cospargendo la base del nostro cestino con il bicarbonato, infatti, si ridurrà la comparsa di cattivi odori. Se siete proprietari di gatti, inoltre, potrete utilizzare un po’ di sabbia per la lettiera al posto del bicarbonato. Il risultato sarà ugualmente efficace.

CONSIGLI SEMPRE UTILI

A parte questi piccoli trucchi, comunque, ci sono dei consigli sempre utili da seguire per contrastare lo sviluppo degli odori sgradevoli nella pattumiera. In particolare: bisogna lavarla regolarmente e pulire anche l’esterno del bidone con un antibatterico. Evitare di lasciarla, specialmente in estate, a diretto contatto col sole. Se possibile, utilizzare resti di frutta, bucce, etc. per realizzare dei compost da giardino anziché farli marcire nella spazzatura.