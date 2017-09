Chioma perfetta, tutto dipende dallo shampoo

Lavarsi i capelli è una pratica con cui si è soliti misurarsi quotidianamente. O quasi. Che sia prima del lavoro, dopo la palestra, la piscina etc., una volta sotto la doccia, per avere una chioma perfetta serve un trattamento a regola d’arte. Quali i passaggi da eseguire al fine di ottenere buoni risultati? A tale proposito possono risultare utili i consigli impartiti dal parrucchiere Olivier Lebrun (creatore di Garnier Fructis) alla rivista Cosmopolitan.

Chioma perfetta: i consigli dell’esperto

Quando entriamo nella doccia, siamo soliti posizionarci con la testa sotto al bocchettone dell’acqua pronti ad aprire il rubinetto e procedere con il lavaggio. Sbagliato. I capelli vanno prima spazzolati al fine di rimuovere ogni traccia di polvere, nodi etc. Si inizia dalle punte e, gradualmente, si raggiungono le radici.

Shampoo: le giusti dosi

Che dire dell’applicazione dello shampoo? Piuttosto che versarlo direttamente sulla testa vale la pena diluirlo. Come? Bagnando i capelli e versando il prodotto prima sul palmo della mano per poi distribuirlo con la punta delle dita sulle zone più critiche quali fronte, tempie e nuca.

Insaponare due volte

Per dare forza e vigore ai capelli, niente meglio di un bel massaggio al cuoio capelluto. Si inizia con la prima passata là dove lo shampoo serve a coccolare la testa e a pulirla, delicatamente. Lavarsi i capelli non è però una pratica da ripetere quotidianamente. Al fine di assicurarsi una pulizia duratura, si può procedere ripetendo l’applicazione del prodotto al fine di rimuovere le impurità rimaste sulle lunghezze e ottenere una chioma lucente. Infine si risciacqua con cura per rimuovere lo sporco ovvero polvere, polline etc. Da cosa si capisce se è stato fatto un buon lavoro? Se sul fondo della vasca non c’è più schiuma.

Applicare un prodotto districante

Si procede poi con il balsamo. Si applica il prodotto partendo dalle punte fino ad arrivare alle orecchie. Si prendere poi un pettine a denti larghi, in plastica, e si passa tra la chioma.

Risciacquare con cura

Last but not least, il risciacquo finale: avvalendosi di acqua tiepida, si va a rimuovere ogni traccia residua di balsamo. Et voilà, bastano pochi passaggi per permettere ai capelli di brillare più a lungo.