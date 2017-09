Spostarsi dagli aeroporti più trafficati: come risparmiare

Spesso si pagano più i transfer che il volo, ecco perché bisogna trovare il modo migliore di spostarsi dagli aeroporti più trafficati. Secondo i dati Volagratis.com, il pioniere dei motori di ricerca per voli, l’80% dei viaggiatori va in vacanza con una spesa a testa di circa 1.200 euro in Italia. E di 1.600 euro in Europa per un break di appena una settimana. Uno dei classici intoppi di un viaggio è il transfer troppo caro o/e troppo lungo.

In tanti casi si acquista un biglietto aereo davvero conveniente per spendere più o meno la stessa cifra sul transfer da o per l’aeroporto. L’indagine di Volagratis.com ha indagato sui modi migliori per affrontare il tragitto di andata e ritorno su alcuni degli aeroporti più trafficati al mondo. Sono stati presi in considerazione i mezzi principali: Treno, Bus, Taxi e Uber. Ecco, dunque, i transfer più veloci ed economici per arrivare a destinazione.

COME SPOSTARSI DAGLI AEROPORTI PIù TRAFFICATI SENZA SPENDERE TROPPO

In Europa

Da Heathrow al centro città la soluzione più economica è l’autobus, un treno sarebbe 5 volte più veloce ma 4 volte più costoso!

A Barcellona il treno costa meno dell’autobus ma è il mezzo più lento. Con qualche spicciolo in più, in autobus si risparmia un terzo del tempo.

Da Parigi Charles de Gaulle il treno RER è il mezzo più rapido e conveniente. Ma attenzione all’orario del proprio volo: dopo l’1 di notte, l’unico mezzo disponibile per l’aeroporto è l’auto e il taxi. Che possono applicare una maggiorazione delle tariffe fino al 15%.

Ad Amsterdam Uber accompagna in centro in un quarto d’ora. Il taxi anche. Ma costa almeno 10€ in più e si può chiamare solo dalle piazzole dedicate alla sosta.

Mete d’oltreoceano

Dal John F. Kennedy di New York l’autobus costa più del doppio del treno e ci mette 40 minuti in più. E tra Uber e il Taxi spesso vince il tradizionale cab. Che con la tariffa fissa a 52 dollari più pedaggi porta a Manhattan.

Dall’aeroporto di Bangkok per qualche euro il treno rappresenta in assoluto la scelta più conveniente. E anche la più veloce facendo raggiungere il centro città in appena 30 minuti.

Tra gli aeroporti presi in considerazione quello di Hong Kong è in assoluto il più distante dal centro città, con ben 34 km. In treno si percorrono in neanche 25 minuti, ben 20 minuti in meno rispetto all’auto (taxi o uber) e 3 volte e mezzo più veloce dell’autobus che impiega 90 minuti.