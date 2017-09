The Queen of Taste: i sapori di Cortina in “salsa rosa”

Selezioni di formaggi e salumi alpini. Assaggi di carni pregiate, pasta artigianale e dolci della tradizione. Tutto il meglio della cucina ampezzana, insomma, rivisitata in chiave gourmet. Sullo sfondo il tramonto sulle immense cime delle Dolomiti, illuminate del caratteristico colore rosa. E’ solo un assaggio della prima edizione di “The Queen of Taste -Sapori in corso 2017”. Appuntamento sabato 16 settembre nel cuore del centro storico di Cortina d’Ampezzo.

La manifestazione è promossa dall’associazione Cortina For Us. E nasce con l’obiettivo di far conoscere le tradizioni enogastronomiche della Regina delle Dolomiti, che per un giorno offrirà ai visitatori le sue specialità culinarie reinterpretate dai migliori chef della zona. Per l’occasione l’elegante Corso Italia ospiterà undici casette in legno. Qui i più famosi ristoranti del territorio presenteranno i loro piatti più rappresentativi. In onore ad uno dei più famosi fenomeni naturali: l’enrosadira.

Ecco gli chef che si sono dati appuntamento a Cortina D’Ampezzo.

Alessandro Favrin per Rosa Petra, Fabio Pompanin per Al Camin, Carlo Festini per Lago Scin, Graziano Prest per Tivoli, Riccardo Gaspari per San Brite, Roberto Piccolin per Ariston, Alessandro Menardi per Baita Fraina, Luigi Dariz per Da Aurelio, Rocco Galizia per Villa Oretta, Eddy Calzà per Piè Tofana, Nicola Bellodis per Rio Gere, Renzo Alverà per Ospitale, Oliver Piras per Aga, Francesco Paonessa per Il Capriolo, Chris Oberhammer per Ristorante Tilia, Gianluca Beltramini per Hotel Cortina, Massimo Alverà per Pasticceria Alverà, Michel Oberhammer per Embassy Caffè.

I vini saranno invece serviti da Alessandro Moser per Moser distribuzione, Sergio Manaigo per Manaigo Vini, Andrea Fedele per Cortina Bevande.

“Abbiamo fortemente voluto questo Festival del gusto per valorizzare le realtà locali. Lo spiega Franco Sovilla, presidente dell’associazione Cortina for Us. Il colore rosa sarà il tema dominante dell’iniziativa, che diventerà anche una fonte di ispirazione per i nostri chef. Ma non sarà solo il palato il protagonista. Nella giornata del 16 settembre verranno promossi altri eventi collaterali incentrati sulle tradizioni della provincia di Belluno e dell’area delle Dolomiti, ma anche sulla cultura grazie al nostro partner “Una Montagna di Libri” che proporrà delle letture speciali”.