Incontri online: come fare colpo sulle donne

Gli incontri online sono una delle mode del momento. Se eravate abituati a cercare l’anima gemella facendo appello a dating app come Tinder, Grindr e Bumble, è ora di allargare gli orizzonti. Perché condividere solo le cose che più si amano quando potrebbe essere può divertente (e originale) considerare quanto più si odia? Provare per credere. L’app da scaricare è Hater, un nome un programma. Come funziona? Basta esprimere il proprio parere su uno degli argomenti proposti avvalendosi di una delle tante emoji disponibili. Si aspetta poi di vedere se tra i profili proposti c’è qualcuno di interessante che possa trasformare l’odio in amore.

Incontri online: come assicurarsi un appuntamento

Stando a quanto si legge sull’Indipendent, quando si intende trovare l’anima gemella online, al fine di avere maggiori possibilità di fare colpo, bisognerebbe prestare molta attenzione a come si imposta il proprio profilo: è importante renderlo attraente. Ebbene sì, è una vera e propria vetrina.

Come fare? A tale proposito può risultare utile quanto dichiarato dal team di Hater. Secondo gli addetti ai lavori esisterebbe una tipologia di uomini che, agli occhi delle donne, risulterebbe particolarmente affascinante. Quale? Per trovare una risposta al quesito è stato condotto uno studio. Gli utenti della nota app (circa 400.000) sono stati divisi in due categorie: coloro che hanno successo e quelli che, invece, vengono per lo più scartati. Come si spiega il tutto? Le loro scelte di vita, dall’abbigliamento all’alimentazione, potrebbero essere determinanti nonché responsabili di un successo o di un fallimento.

No ai pantaloncini corti, sì allo stile preppy

A quanto pare esisterebbe un capo di abbigliamento che, più di altri, potrebbe rovinare la propria reputazione: uomini, state alla larga dai cargo shorts. Le donne non li apprezzano affatto. Parliamo di quei pantaloncini, generalmente nei toni del beige e del kaki, caratterizzati da una linea morbida e da ampie tasche. Tempi duri anche per i nerd. Il gentil sesso non amerebbe troppo coloro che hanno nella lista delle passioni anime, Pokemon Go e computer Windows. Cosa invece aiuta a fare colpo? Gli uomini che bevono birra, amano superfood come semi di chia, bacche di goji etc. e vestono in perfetto stile preppy (molto bon ton) facendo shopping da J.Crew.

Essere se stessi, sempre

A prescindere da cosa si trovi nel proprio frigo o nell’armadio, mai scoraggiarsi e rinunciare alla propria personalità. Bisogna sempre tenere fede al proprio modo di essere. La donna giusta, prima o poi, arriverà.