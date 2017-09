Rocio Morales, una stella fa brillare Venezia

Dettagli preziosi illuminano il look della bella attrice spagnola che, per la passerella del Premio Kinéo, ha scelto i diamanti di Salvini

Le passerelle sono il suo forte. Quando c’è da calcare il red carpet, l’attrice Rocio Muñoz Morales, con la sua classe e l’innata eleganza, si mostra al massimo dello splendore. Con un passato da modella alle spalle, d’altronde, non potrebbe essere diversamente. Il suo fascino mediterraneo non la tradisce. Mai. Non a caso ha fatto breccia nel cuore di uno dei bellissimi del cinema italiano, Raoul Bova, con cui ha avuto Luna, la loro prima figlia. In realtà, sebbene per molti sia solo “la fidanzata di Raoul”, Rocio Morales brilla di luce propria. E non solo per il suo aspetto fisico.

Non sempre infatti la bellezza aiuta. A volte, anzi, penalizza. Come ha rivelato la stessa attrice in un’intervista rilasciata alla rivista Gioia, ha dovuto combattere a lungo per affermarsi. Bella sì, ma anche molto determinata.

Rocio Morales a Venezia per il premio Kinéo

Dopo aver conquistato il popolo italiano con la pellicola “Immaturi – Il viaggio” e con la serie televisiva “Un passo dal cielo”, la sua carriera d’attrice è decollata. Si è riuscita a ritagliare il suo spazio tra cinema, tv e teatro. La vedremo infatti, insieme a Massimo Boldi, nella pellicola “Natale da chef” in uscita a dicembre 2017 nelle sale italiane. Il vero trampolino è stato però il palcoscenico della 65° edizione del Festival di Sanremo in cui ha affiancato il padrone di casa, Carlo Conti, in qualità di co-conduttrice insieme ad Arisa ed Emma.

Fascino spagnolo e look made in Italy

La sua ultima apparizione pubblica è stata in occasione del premio Kinéo alla 74° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Un evento importante e la bellissima attrice, come una vera stella, si è fatta notare indossando un sensuale abito bustier in pizzo di Ermanno Scervino con tanto di generoso spacco e strascico. Una scelta che ha reso giustizia al suo fisico.

Il total black non delude mai. Soprattutto se a illuminarlo sono brillanti gioielli. Rocio ha infatti catturato i flash dei fotografi sfoggiando accessori preziosi. E lo ha fatto affidandosi alla maestria orafa made in Italy di Salvini che l’ha ricoperta di luminosità. A vestire il collo una collana in oro bianco con diamanti della collezione “I Cuori Salvini Masterpiece” e ancora, a completare l’outfit, l’anello e gli orecchini in oro bianco con diamanti della collezione “Precious Loop”.

Bellezza social

Sebbene siamo abituati a vederla in perfetto ordine, con tacchi e mise mozzafiato, Rocio Morales nella quotidianità non è una femme fatale. Preferisce mantenere un low profile prediligendo la comodità. Il suo profilo Instagram è una perfetta vetrina. Racconta infatti la sua normalità, quella di una mamma e di una donna in carriera. Oltre a servizi di moda, si ammirano scatti di vita che la vedono indossare, oltre al suo bellissimo sorriso, mise casual. Jeans in primis. Tanto nella versione cropped quanto salopette e short. La semplicità è il suo vero segreto di bellezza.