Passione basket: la moda influenza lo sport

Passione basket fa rima con moda italiana. Almeno nelle creazioni per l’autunno inverno 2017 di Onitsuka Tiger e adidas originals. Brand che hanno in comune non solo il culto delle iconiche scarpe da pallacanestro. Appartenenti ad un glorioso passato più o meno recente. Ma anche una spiccata e insospettabile ammirazione per lo stile italiano. Fatto sta che le nuove sneaker per l’inverno sono rivisitazioni delle rispettive classiche per il basket. Con evidenti contaminazioni che rimandano al design di casa nostra.

Passione basket e moda italiana

Onitsuka Tiger rivisita la propria tradizionale OK Basketball in collaborazione con Andrea Pompilio. Lo stilista pesarese, dopo le esperienze con Prada, Calvin Klein e Yves Saint Laurent, si concentra sul mondo sportswear. Il suo esercizio stilistico consiste nel riprendere il modello del 1950, uno dei primi realizzati dal brand giapponese creato da Onitsuka Kihaciro. Le iniziali del fondatore sono parte del nome delle OK Basketball, a cui si aggiunge l’acronimo RB. Che sta per ReBorn, ovvero rinascita. L’iconico modello nato per i campi di pallacanestro viene reinterpretato secondo lo stile italiano di Andrea Pompilio. La nuova OK Basketball si presenta con intarsi a colore a contrasto sui talloni e nylon imbottito. Usato al posto dell’originario modello in tela canvas.

La scelta di adidas punta invece al rilancio di un modello classico, ma decisamente più recente, della collezione Originals. Si tratta della Crazy 8, che per la nuova stagione invernale diventa ADV PK. La nuova versione riprende il design originario e rende omaggio alla moda italiana utilizzando il tema gessato. La tomaia in tessuto Primeknit restituisce un effetto elegante e lussuoso. Che va oltre le finalità sportive della sneaker. Dal punto di vista tecnico adidas ha puntato sulla sostanza strutturale. La Crazy 8 ADV PK ha il controtallone e soletta in pelle con stampa marmorizzata. Il profilo è fortemente caratterizzato dall’intersuola, che rende inconfondibile una delle scarpe di successo del brand tedesco.