Tina Kunakey, la modella tutta ricci strega Venezia

Capelli, tanti capelli selvaggi e ricci, sorriso contagioso, curve mozzafiato e pelle d’ebano: questo il biglietto da visita di Tina Kunakey Di Vita. Con un identikit così, è davvero impossibile che passi inosservata.

Tina Kunakey, la nuova venere nera

Non è difficile capire come la giovane modella francese abbia fatto per sedurre Vincent Cassel, illustre attore e produttore cinematografico francese nonché ex marito di Monica Bellucci. E a pensare che Tina, probabilmente a causa della sua giovane età, non era a conoscenza dell’identità del suo celebre compagno. Questo spiega la fatidica frase su cui i due ancora ridono: “Ma sei più famoso di Rihanna, che fai nella vita?” Come si dice, l’amore non ha età: la Kunakey e Cassel, infatti, hanno circa 30 anni di differenza. I due hanno ufficializzato la loro relazione approfittando di un evento importante, lo show parigino di Victoria’s Secret.

Dalla Francia con amore

Lei, figlia di mamma italiana e papà togolese, è una vera cittadina del mondo. Nata a Caltanissetta, si è poi spostata a Tolosa, Biarritz e Madrid per poi trovare stabilità a Londra. E proprio per questo è poliglotta: parla perfettamente inglese, spagnolo, francese e se la cava bene anche con l’italiano. Si è fatta notare nel videoclip del cantante Kalash ma continua a stupire con scatti sensuali postati sul suo profilo Instagram. Il suo sogno nel cassetto? Stando a quanto ha rivelato in un’intervista a Vanity Fair, le piacerebbe seguire le orme di Irina Shayk e diventare una modella famosa. I requisiti non le mancano.

Sfilata da red carpet

La statuaria Tina, a quanto pare, non ha fatto girare la testa solo a Cassel. In occasione del red carpet del film “Mother!” di Darren Aronofsky, alla 74° edizione del Festival del Cinema di Venezia, la modella ha infatti letteralmente spaccato l’obiettivo, quello dei fotografi.

Oltre a sfoggiare il suo magico sorriso, ha indossato un sensuale abito nero firmato Twinset Official. Nonostante la generosa scollatura, a rapire gli occhi sono stati anche i bellissimi gioielli in platino e diamanti della celebre gioielleria Tiffany & Co. Un vero schianto. Il binomio sensualità-luminosità lo aveva già proposto al Festival di Cannes. Per l’occasione si fece illuminare d’immenso da Chopard e dai suoi orecchini in platino con diamanti rosa.

E ancora, come non ricordarla in un bellissimo abito Dsquared2 sul palco dell’Ariston durante la 67° edizione del Festival della musica italiana? A prescindere dall’evento, la Kunakey ama indossare abiti che mettono in risalto la sua fisicità, décolleté in primis.