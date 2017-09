Cappelli femminili: ode alla classicità contemporanea

E’ ora di coprirsi, testa compresa. Cloche o bombetta? Ecco i must have della stagione Autunno/Inverno 2017-2018 da provare assolutamente

In inverno il guardaroba è tutt’altro che triste: è ora di smentire questa diceria. A impreziosire e valorizzare anche il più grigio degli outfit sono loro, i cappelli femminili. Esistono miti che non tramontano mai, modelli classici dall’eleganza accessibile pronti a divenire ottimi alleati di stile.

A confermarlo è Doria 1905 che, rivisitando il suo passato, ha reso omaggio alle radici sartoriali della storica azienda salentina. I meriti vanno alle sapienti mani degli artigiani che, attraverso raffinatezze sartoriali e avvalendosi di tecniche innovative, hanno creato veri capolavori del Made in Italy.

Cappelli femminili tra design e artigianalità

Nulla è stato lasciato al caso, anzi. Tutto è stato curato nei minimi dettagli dalla ricercatezza delle fodere (che riportano il crest stampato all’originale scudetto Doria 1905) alla cura dello stiro sulle antiche forma di legno fino alla spazzolatura finale, rigorosamente manuale e su legno.

Doria 1905, il ritorno di un mito

A fare gli onori di casa sono tessuti dalle disegnature tradizionali declinate in una nuova chiave: chevron ton-sur-ton per caps tascabili, Prince-of-Wales che giocano con righe colorate e ancora loden in disegni tartan. Interessante soffermarsi sui colori perché la palette, sfumando dal cipria all’oliva, dallo zafferano alla malvasia etc., rende omaggio al territorio salentino, alle sue fragranze e ai suoi sapori.

Alessandra Zanaria, a tutto colore

Capi artigianali interamente realizzati in Italia anche quelli firmati dalla stilista Alessandra Zanaria che, nella sua collezione Autunno/Inverno 2017-2018, propone un vero e proprio arcobaleno di colori e stili. I suoi modelli presentano una classicità contemporanea e hanno tutti un forte impatto visivo. I cappelli, infatti, sono sofisticati ma allo stesso tempo allegri e divertenti come Panco, un berretto brioso vivacizzato dalla presenza di piccoli con pon-pon sparsi.

Così come Pinco con i suoi vivaci pon-pon dall’effetto a cresta. A deliziare tutte le femme fatale è invece Salomé caratterizzato da un’ampia falda con tre nervature a rilievo. E ancora c’è Leonida, copricapo in feltro con borchie gioiello pronte a illuminare d’immenso le più cupe serate invernali. I colori? Si spazia da delicati toni pastello a tonalità più decise come il fuxia e il turchese.

Intropia, femminilità da indossare

Dall’Italia si vola in Spagna con Intropia, brand che, attraverso i suoi capi, si rivolge a donne intraprendenti e determinate dallo stile originale ed esclusivo pronte a fare proprio il modo di vivere e lo spirito mediterraneo. Come? Indossando cappelli femminili unici, tanto nei tessuti quanto nel design, realizzati con grande maestria.

Per la stagione Autunno/Inverno 2017-2018 sono tre le linee che compongono la nuova collezione (Garden, Gypset e Cinema) e, tra mise casual e proposte sofisticate, non potevano mancare gli accessori. Un occhio di riguardo spetta ai cappelli. Ecco che grandi classici si presentano in chiave contemporanea come il modello a tesa larga bordeaux o ancora il basco alla francese proposto in rosso: non servono molte parole per descriverlo, la sua versatilità lo rende decisamente très chic.