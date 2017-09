Blazer, il capo principe della stagione autunnale

Un’allure da donna in carriera, sofisticata e formale. Smorzato dal tocco trendy delle stampe di tendenza, dei colori di stagione, del design contemporaneo. Il blazer esce dallo spazio limitato dell’ufficio e conquista le passerelle, i red carpet, lo street style. Incontrastato capo principe della mezza stagione, sovrano dell’autunno e protagonista del prossimo inverno. Sia quello in arrivo che il successivo, a giudicare dalle passerelle.

La stagione del blazer

Innanzitutto qual è la differenza tra blazer e giacca? Generalmente si tende a definire blazer il capospalla spezzato rispetto alla gonna o al pantalone. Mentre la giacca fa parte di un completo. Ma non è la sola differenza, ci sono dettagli sartoriali da tenere presenti. Il blazer ha la spalla meno strutturata di una giacca, è più morbido, meno formale. Si porta in occasioni più casual, e le tendenze di quest’anno lo introducono praticamente in ogni stile. Informale, con t-shirt bianca e jeans. Sportivo, in tessuto felpato. Barocco, con stampe opulenti e preziose da serata importante. Formale ed evergreen in total black. Maschile, con quadri scozzesi. Ironico, con applicazioni e paillette.

Un capo che da formale è diventato versatile, camaleontico. Falconeri sceglie i pastelli di stagione e abbina il blazer alla blusa dello stesso colore, per un mix di sofisticatezza e classicità. Chanel lo decora di applicazioni brillanti e micro borchie. Gucci mette maxi fiori dal design vintage su un capo portato senza nulla sotto.

Chloé vira sul classico blu passe-partout. Altuzarra lo ha proposto in un outfit che diventa per alcuni versi ‘punk’, con micro quadri abbinato ad un pantalone in pelle rossa e anfibi. Calvin Klein ha preso un modello classico in grigio e lo ha dotato di manicotti in lana gialla. Quadri scozzesi per il capo proposto in versione Victoria Backham.