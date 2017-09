Amanda Lear, Los Rodriguez: simpatici o antipatici?

Amanda Lear e Los Rodriguez – Cecilia e Jeremias Rodriguez – protagonisti di alcuni dei momenti più simpatici è piccanti della settimana televisiva. La prima in maniera inconsapevole, i secondi con più coscienza. Vediamo cosa è successo nei 7 giorni di pazza TV. E soprattutto chi sono stati i simpatici e gli antipatici della settimana.

Amanda Lear: simpatica per solidarietà contro l’attacco di Simona Izzo

Sicuramente è vero che il Grande Fratello Vip è una bolla dove i concorrenti non hanno sempre coscienza di quello che dicono o fanno. O delle conseguenze delle loro parole sulla vita di conoscenti, amici oppure perfetti sconosciuti. Ne sa qualcosa Amanda Lear, che pur non partecipando direttamente al gioco, ne è diventata inconsapevole protagonista. Simona Izzo ha infatti ritirato fuori la polemica, che va avanti da anni, sul genere biologico della cantante e musa di Salvador Dalì. La Izzo ha confessato placidamente che la Lear era una transgender e che nel corso della propria vita si è operata diventando donna. In passato la Lear si era difesa dalle accuse di transessualità posando nuda per Playboy. Alla fine ciò che emerge è una polemica inutile. Cosa può cambiare rispetto al successo dell’icona Lear il fatto che sia stata un uomo? E soprattutto non dovrebbe essere lei in prima persona a dichiarare il rivelatore coming out? In assenza di questo rimangono solo i pettegolezzi. Quindi simpatica Amanda Lear.

Los Rodriguez: basta parlare di Belen

I fratelli Rodriguez che sono nella casa ancora una volta hanno tirato fuori il nome della sorella grande, Belen. L’occasione è stata quella di festeggiare il compleanno dell’argentina in diretta dalla Casa. Sono piovuti auguri e soprattutto ringraziamenti. I Rodriguez tra ironia e realismo hanno ringraziato la sorella per averli portati al Grande Fratello. In effetti per molti spettatori i due fratelli sono ancora e soprattutto i ‘fratelli di’. Invece ad un’altra fetta di pubblico non dispiace apprezzare i concorrenti del GF per il loro percorso e non per la dipendenza dalla fama di Belen. Innegabile, sicuramente, ma non sarà il momento di superare questo step? Antipatici perché ancora troppo legati al ventre ‘fraterno’.