Italians Festival: dove regna la creatività

Torna l’IF Italians Festival al Teatro Franco Parenti di Milano. E lo fa in grande stile, con più di 100 eventi ed oltre 90 ospiti italiani ed internazionali. A cui si aggiungono oltre 50 partner tra aziende, case di produzione, editori e scuole di formazioni. La quarta edizione del Festival della Creatività è in programma dal 28 al 30 settembre. Si tratta della più importante rassegna dedicata alla creatività nell’ambito della pubblicità e della comunicazione in Italia. Il manifesto di quest’anno si pone con parole chiave come Sovvertire, Rovesciare la visuale, Ribaltare il paradigma. Ecco dunque che cinema, moda, musica, arti grafiche e visive sono pronte per elaborare nuove connessioni. Ma anche per ispirare, educare e comunicare il meglio dei brand e dei prodotti.

GLI OSPITI DELL’ITALIANS FESTIVAL 2017

Il Teatro Franco Parenti diventa quindi il palcoscenico dove si susseguono talk, tavole rotonde, work shop, masterclass, lectures e performances live di musica. Qualche nome degli ospiti che si alterneranno sul palco? Presto detto. Il popolare conduttore e autore radiofonico e televisivo Nicola Savino. Il Global Creative Director di Google Ben Jones. Il regista cinematografico americano David Karlak. La designer spagnola Patricia Urquiola in coppia con il creativo Federico Pepe. Il designer e direttore creativo di Fabrica Sam Baron. Il direttore del Festival Sonar+D di Barcellona José Luis De Vicente.

Il CEO di Vice Scandinavia Frederik Andersen. Il fondatore e presidente di BasicNet Marco Boglione. Le social stars The Jackal e Casa Surace. Il CEO e fondatore di Herezie Group Andrea Stillacci. Gli organizzatori di TEDxMilano François e Catherine de Brabant, il fondatore di Accademia di Comunicazione MichelangeloTagliaferri. L’artista calligrafo Luca Barcellona. L’esperto di branding Gaetano Grizzanti, l’artista ed ex pubblicitario Paolo Troilo e la co-fondatrice del makerspace milanese WeMake Zoe Romano.

E ancora i designer di Formafantasma Andrea Trimarchi e Simone Farresin, l’attore ed ex pornodivo Franco Trentalance in coppia con il creativo Sergio Spaccavento e molti altri. Tra gli ospiti musicali gli sperimentatori del suono Bamboo, una band che usa strumenti alternativi e oggetti di tutti i giorni. L’italo-canadese Bruno Belissimo e il progetto Human Jukebox. Con quest’ultimo vengono messi a disposizione del pubblico la collezione di vinili di Think’d. E con Stefano Ghiottoni si può mixare in totale libertà tracce di Patti Smith, Miles Davis, Aphex Twin e The Stooges, passando per James Brown e la bass music.