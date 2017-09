Le scintille della passione si spengono dopo un anno

Le scintille della passione durano tutta la vita? Sappiamo che il sesso non va alla grande per l’intera durata del rapporto. Il desiderio passa dalle stelle alle stalle nelle relazioni. Ma uno studio dell’Università di Southampton rivela che dopo un anno di storia, quasi svanisce.

Le scintille della passione e il matrimonio

Dopo solo 12 mesi le donne si “annoierebbero” nell’avere rapporti sessuali con il loro partner. E il dato sarebbe quattro volte più probabile rispetto al desiderio provato durante una relazione breve. Come dire: hai rapporti casuali e il desiderio non cala. Stai insieme a un uomo da un anno e la passione si spegne.

La stessa tendenza inoltre non esisterebbe tra gli uomini. Il loro interesse sessuale non si esaurisce nel tempo. È il risultato di una ricerca effettuata dall’Università di Southampton su 11.508 partecipanti. Il sondaggio è riferito agli atteggiamenti sessuali e agli stili di vita nel Regno Unito. Ma c’è di più.

Nel complesso, il 34% delle donne ha dichiarato di non aver interesse per il sesso in generale. Tra gli uomini, solo il 15% ha risposto nella stessa maniera. È possibile che un anno di rapporto porti a non voler più provare le scintille della passione? A quanto pare, la ricerca pubblicata sul BMJ Open, lo confermerebbe. E molto spesso ciò accade a causa di esperienze passate di “sesso forzato”.

Sesso “forzato”: fine della passione

Essere sposati porta le donne a pensare che il sesso debba far parte in maniera regolare del rapporto. Ecco perché chi vive relazioni non stabili, nella maggior parte dei casi non prova un calo del desiderio.

L’idea di essere “statici”, è totalmente alienante. Nella società odierna, il “cambiare” sembra essersi inserito prepotentemente nel modo di pensare. Cambiare vestiti, taglio di capelli, lavoro, arredamento. E anche le scintille della passione. A incidere sulla noia tra le lenzuola non solo lo stress. È stato rivelato come la maggior parte delle donne ammetta di non provare un orgasmo completo a letto.

Le scintille della passione finirebbero dunque in un cassetto per il semplice fatto di “non provare un granché”. Sottolineando che ogni situazione è a sé, il fatto di non essere pienamente soddisfatti è di sicuro una problematica che riguarda mente. Il piacere attiva 30 diverse aree del cervello, sia negli uomini che nelle donne. L’unica differenza sta nella durata: quello femminile è venti secondi in più rispetto a quello maschile.

Ma se l’animo femminile è “tormentato” da fattori esterni, il cervello può non rispondere in maniera “naturale”. Occorre dunque rilassarsi e liberare la mente per far tornare le scintille della passione? Probabile.