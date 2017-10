Antitraspiranti: dosi e consigli di utilizzo

Antitraspiranti: per le ascelle, piedi o parti intime. Sono prodotti che vanno utilizzati con cautela. E questo perché fondamentalmente fanno il loro dovere occludendo i pori della pelle.

Se riflettiamo a dovere sulla loro funzione potremmo evitare di abusarne. E di utilizzarli solo quando realmente necessario.

Antitraspiranti: cosa contengono

Al mattino siamo abituati a passare il deodorante sotto le ascelle, dopo la doccia. Lavarsi è un bene, ma spesso non sappiamo che applicare gli antitraspiranti è inutile. Acqua e sapone basterebbero a eliminare i residui di sudore, anche senza ricorrere a prodotti.

Gli antitraspiranti contengono generalmente cloruro di alluminio. Le particelle di alluminio vengono assorbite dalle cellule nelle ghiandole sudoripare, causandone la chiusura. Molte volte questa “chiusura” può provocare il gonfiore delle ghiandole con il risultato di “bloccare” il sudore. Magari si evitano i cattivi odori, ma bloccare un processo naturale del nostro corpo non è proprio un bene.

I consigli

I prodotti contro la sudorazione sono per lo più nocivi. Il dott. Dawn Harper ha rivelato a Cosmopolitan che in realtà non bisognerebbe ricorrere all’utilizzo di deodoranti al mattino. Secondo l’esperto che collabora con la casa Pespirex, è preferibile utilizzare gli antitraspiranti la sera, prima di andare a dormire.

In questo modo il corpo è in grado di assorbire il prodotto senza eccessiva sudorazione. E di svolgere il suo compito anche dalla mattina seguente.

È importante consentire ad un antitraspirante di asciugarsi completamente. Dopo il lavaggio non lasciate parti del corpo umide. Inoltre un buon prodotto può essere utilizzato anche solo una o due volte a settimana. Chi ha problemi di eccessiva sudorazione, può ricorrere a bagni di calore, come gli atleti. Utilizzare una sauna o fare un bagno caldo regolarmente – anche d’estate – può “addestrare” le ghiandole a regolare la temperatura corporea reagendo con minore produzione di sudore.

Prima di correre in farmacia o al supermercato per acquistare un antitraspirante, provate a passare sulla pelle asciutta bicarbonato o limone. Sono i vecchi rimedi della nonna, ma possono anche risultare efficaci contro i cattivi odori. Se non dovessero risolvere il problema ricorrete ad antitraspiranti naturali, preferibilmente in crema.