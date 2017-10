Jun Ichikawa: rosso fuoco di giorno e tacco di lusso!

Calzatura sensuale e look eccentrico per l’attrice italo-giapponese

Jun Ichikawa mostra al mondo quanto sia vero il detto: ‘Il diavolo sta nei dettagli’. Oppure, come in questo caso e quando si parla di moda è meglio modificare la frase con: ‘Il glamour sta nei dettagli’. Perché quando un look è curato dalla testa ai piedi, allora è lì che si realizza lo stile. L’eleganza è infatti diabolica, perché mai causale ma pensata e realizzata ogni volta con competenze da stratega.

Jun Ichikawa: il sandalo è un gioiello

Ne sa qualcosa l’attrice italo-giapponese Jun Ichikawa che sceglie un sandalo gioiello per attirare su di sé gli sguardi di fan e fotografi. L’attrice conosciuta per il film Cantando dietro i paraventi di Ermanno Olmi indossa infatti un sandalo modello Robyn di Malone Souliers in morbido camoscio con listini argento a contrasto, e tacco stiletto. L’accessorio evidenzia la caviglia e il dorso del piede in maniera molto decisa e sensuale. Il look tuttavia non termina qui. Se i piedi brillano, il resto del corpo non scherza affatto. Con un abito rosso fuoco in pizzo semitrasparente indossato di giorno, l’attrice fa ancora gol. La gonna del vestito è a pieghe e la lunghezza è oltre le ginocchia, da vera signora.

Jun Ichikawa: ‘Amo il colore e me ne vanto’

Non è la prima volta che l’attrice sceglie una tinta decisa per il suo outfit. A Roma nel 2016 per la prima della docu-serie ‘Marte’, indossava poco tempo fa un abito verde acceso con stampe altrettanto decise dalla forma arcuata.

Altrove, precisamente qualche anno fa per la prima di Cantando dietro i paraventi, era invece più chiaro il legame con la terra di origine: il Giappone. Per l’occasione Jun sfoggiava un abito violaceo di taglio tipicamente orientale. Ai piedi le zeppe in sughero richiamano in qualche modo i geta orientali, le calzature tradizionali a metà tra lo zoccolo e la scarpa infradito. Era solo qualche anno fa; ma il cambio di stile oggi è più che mai evidente.