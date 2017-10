Maggiore incasso in patria: La bella e la bestia (504 milioni). Maggiore incasso in patria: The Avengers (623,4 milioni). Maggiore incasso in patria: La guerra dei mondi (234,3 milioni). Maggiore incasso in patria: Hunger Games - La ragazza di fuoco (424,7 milioni). Maggiore incasso in patria: Shrek 2 (441,2 milioni). Maggiore incasso in patria: The Avengers (623,4 milioni). Maggiore incasso in patria: Il cavaliere oscuro (534,9 milioni). Maggiore incasso in patria: Toy Story 3 (415 milioni). Maggiore incasso in patria: Star Wars - Il risveglio della Forza (936,7 milioni). Maggiore incasso in patria: The Avengers (623,4 milioni).

Gli attori di maggior successo in America, eccoli nella nostra gallery.

Alcuni dei nomi sono ovvi, altri invece sono piuttosto inaspettati. Ci aspettiamo di vedere nomi come Tom Hanks e Samuel L. Jackson tra gli attori di maggior successo in America. Non ci aspettiamo invece uno Stanley Tucci o uno Ian McKellen.

Nei primi dieci posti, nella classifica degli attori di maggior successo in America, c’è una sola donna. Si tratta di Scarlett Johansson, al nono posto. Con i suoi film ha portato 3,674 miliardi di dollari nelle casse di esercenti e studios. L’unica donna in un impero ancora prevalentemente maschile.

Ecco i dieci attori di maggior successo in America

Stiamo ovviamente parlando di incassi dei film, non degli attori. Questi non sono i dieci attori che hanno guadagnato di più personalmente. Questi sono gli attori che hanno preso parte al maggior numero di successi al box office. Ecco perché al settimo posto troviamo un caratterista come Stanley Tucci. Tucci è un attore che lavora molto e in progetti di alto profilo. E fu così che si trovò a interpretare la saga di Hunger Games, arrivando a 3,758 miliardi totali di incasso dei suoi film.

Nella classifica troviamo anche nomi più blasonati, come Tom Cruise, Robert Downey Jr., Harrison Ford. Ma in posizioni che non ci aspetteremmo. Ad esempio, Cruise è ottavo e viene dopo Stanley Tucci. Morgan Freeman precede Robert Downey Jr. grazie alla trilogia di Batman. Scoprite insieme a noi la classifica degli attori di maggior successo al botteghino americano.