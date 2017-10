iStock I tuoi cibi preferiti Se è speziato, piccante e di gusto deciso, ci siamo. Le carni amate dall'Ariete includono l'agnello, il cervo e la capra, animali conosciuti per le loro abilità nella caccia. Il tuo stile in cucina Ora ed ore spese a sbucciare e tagliuzzare non fanno per l'Ariete. Meglio fare in fretta e andare subito al sodo. E' anche tipico dell'Ariete provare a cucinare un piatto mai affrontato prima per una cena.

iStock Tutte le cose che crescono sulla terra, tutte le cose che nutrono e sostengono la vita appartengono al Toro, che regola i pascoli, i frutteti, i giardini, il grano e i campi di granturco nonché i granai. Il tuo stile in cucina I Toro amano mettere le mani in pasta e preparare tutto da sé. Quando devono cucinare un animale preferiscono usarne ogni parte.

iStock I tuoi cibi preferiti La selvaggina in genere e alcuni semi. Il tuo stile in cucina I Gemelli si sentono molto attirati dalla semplicità ed eleganza dello stile giapponese.

iStock I tuoi cibi preferiti Non è necessario essere un genio astrologico per capire che i cibi e la flora e la fauna del cancro hanno una dimensione marittima. Tutti i pesci e molluschi, in particolare granchi e ostriche sono il territorio del cancro. Il tuo stile in cucina Per il Cancro, il cibo non è un combustibile ma un modo preminente per mostrare il nutrimento e il sostentamento emotivo. I cancerini tendono a mangiare quando sono felici o tristi e sovrastano i loro amici e famiglie per le stesse ragioni. Quando un cancro cucina per voi, un sacco di emozioni, pensieri e cure considerevoli vanno in ogni morso.

iStock I tuoi cibi preferiti Regolato dal sole, il leone è un segno nobile, orgoglioso e creativo. E in linea con il sole, tutte le cose gialle, arancio e oro sono sotto la sua giurisdizione: carote, mango, mais, banane, margherite, zafferano, semi di girasole, camomilla e curcuma. Il tuo stile in cucina I leone amano il dramma del cibo e lo vedono come una performance. I nati sotto questo segno possono trascorrere giorni o settimane ad esercitarsi su un solo piatto, al fine di lasciare i commensali senza fiato.

iStock I tuoi cibi preferiti I dolci sopra a tutto, poi le verdure a foglia, frutta come la papaya e la cacciagione. Il tuo stile di cucina La vergine è nota per la sua precisione. Le ricette saranno seguite alla lettera e nulla verrà mai lasciato al caso anche davanti ai fornelli.

iStock I tuoi cibi preferiti Latticini, frutti succosi e alimenti con proprietà afrodisiache come gli asparagi, le ostriche e l'avocado. Il tuo stile in cucina Il cuoco della bilancia ama seguire una precisa sequenza di passi prima di iniziare a cucinare. Piccoli rituali che rendono tutto speciale.

iStock I tuoi cibi preferiti Funghi, tartufi, verdure con radici, pasta di harissa, cannella, peperoncino e pepe di cayenna sono tutti ideali per lo Scorpione. Tendono a preferire il pesce alla carne. Il tuo stile di cucina Gli scorpioni sono gli estremisti dello zodiaco e sono uguali con il cibo. Una volta che hanno sviluppato un gusto per un piatto, continueranno a farlo finché non lo faranno bene.

iStock I tuoi cibi preferiti Tra gli uccelli appartenenti al Sagittario troverete il fagiano e il piccione. I grandi pesci sono sotto il suo patronato, specialmente il tonno e lo storione di Beluga insieme al suo caviale. Il tuo stile di cucina I sagittario sono dei cuochi un pò pasticcioni, non seguono le ricette e vanno un pò ad occhio. Il grande istinto naturale di cui sono dotati permette loro di far uscire sempre dei piatti molto gustosi.

iStock I tuoi cibi preferiti I capricorno sono grandi amanti dei formaggi dal gusto intenso, come il gorgonzola ad esempio. Non disdegnano anche patate, lenticchie, gamberi e more. Il tuo stile in cucina I capricorno sono affidabili, pratici ed esigenti. La routine e la tradizione sono le pietre miliari della vita e nessuna cucina del capricorno è completa senza un orologio.

iStock I tuoi cibi preferiti L'Acquario preferisce cibi che tentano l'occhio e il palato: salsicce, mousses, meringhe, merluzzo salato e salvia. Amano anche frutta e verdura, due cose che non possono mai mancare sulle loro tavole. Il tuo stile in cucina Gli acquario preferiscono le cucine grandi, anche perché possono essere un luogo di condivisione fra le persone. Poiché i frutteti rientrano nel dominio di questo segno, esiste quasi sempre una prominente esposizione di frutta, talvolta mescolata a verdure.