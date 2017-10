Adèle Exarchopoulos e Lea Seydoux in La vita di Adele. Nathan Lane e Robin Williams in Piume di struzzo. "Lane e Williams provano in maniera esilarante che essere qualcun altro non è mai bello come essere se stessi". James Wilby e Hugh Grant in Maurice di James Ivory. "La prima volta che ho visto un gay rappresentato in modo positivo e non comico". Rebecka Liljeberg e Alexandra Dahlström in Fucking Åmål - Il coraggio di amare. Una scena di Pride. "Vengo da una famiglia disastrosa e mi sentivo davvero vicino ad Augusten. Mi ha fatto sentire normale sapere che non solo era okay essere gay, ma che altre persone LGBT potevano trovare la felicità anche con una famiglia problematica alle spalle". Tim Curry in The Rocky Horror Picture Show. "Bello vedere per una volta un gruppo di gay che non fossero modelli d'intimo che recitassero come ragazzi etero. Gli uomini in questo film hanno insicurezze circa il loro aspetto, problemi a impegnarsi e non solo". Una scena della miniserie Angels in America, che parla del problema dell'AIDS. "Uno dei ritratti più onesti della crisi dell'AIDS e delle contraddizioni tra sessualità e religione". Kieran Culkin con Mary Elizabeth Winstead e Michael Cera in Scott Pilgrim vs. the World.

Quali sono i film LGBT più importanti? Quelli che rappresentano al meglio le esperienze di vita delle persone gay? Il sito BuzzFeed lo ha chiesto ai lettori LGBT, ed ecco le risposte che hanno dato.

Non stupisce trovare nell’elenco film come La vita di Adele, Pride o Fucking Åmål – Il coraggio di amare. Stupisce certamente di più trovarvi titoli come Scott Pilgrim vs. the World o Piume di struzzo, opere apparentemente più leggere.

I lettori di BuzzFeed hanno anche dato delle ragioni per le loro scelte. Ad esempio, nel caso de La vita di Adele, un lettore scrive: “Il mio periodo di coming out è stato ugualmente torbido, confuso e surreale quanto quello di Adele”. Fucking Åmål, invece, “È un film unico perché non si focalizza sullo stigma e tabù dell’omosessualità”. Ma su “una genuina, semplice e dolce storia d’amore”. L’importanza di un film come Pride sta nell’essere “sentito e onesto”. “È un bel film che racconta come la comunità LGBT di Londra abbia aiutato a raccogliere fondi per lo sciopero di minatori nel 1984”.

I valori dei più importanti film LGBT

Altruismo, semplicità, normalità. I film LGBT portano avanti un messaggio chiaro: essere gay è una cosa normale. Come in Scott Pilgrim vs. the World, dove Kieran Culkin interpreta il coinquilino gay del protagonista. “Non mi sono mai sentito più vicino ad un personaggio”, scrive un lettore. “Se questa non è una delle più accurate rappresentazioni di me e metà della gente LGBT che conosco, che io sia dannato”.

E poi c’è, naturalmente, un’icona come Frank-N-Furter. Il personaggio interpretato da Tim Curry nel musical The Rocky Horror Picture Show “mi ha insegnato a smettere di sognare e iniziare a vivere”, scrive un lettore. Una lezione che tutti, LGBT e non, dovrebbero fare propria. Scopriamo i film LGBT più importanti.