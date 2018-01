Vocktail: il cocktail virtuale che fa bene alla linea

Odore, sapore e vista in un vocktail perfetto. Di cosa si tratta? Di un cocktail virtuale. O meglio: di un drink a zero calorie e zero alcol che però regala le stesse sensazioni del classico cocktail.

Il vocktail dirotta i sensi usando luci, profumi ed elettrodi per far assaporare una semplice acqua come fosse un Mojito. O un bicchiere di vino se preferite.

Vocktail: la tecnologia che inganna il cervello

La scienza corre in aiuto di chi ama aperitivi e serate in compagnia. Senza rinunciare alla linea. Sviluppato dall’Università Nazionale di Singapore, i Vocktail sono realizzati con l’ausilio della tecnologia che stimola i sensi del bevitore, compresi vista, odore e sapore. La bevanda elettronica viene realizzata interamente attraverso la stampa in 3D.

Il Vocktail non è altro che una bevanda servita in un bicchiere realizzato tramite una stampante 3D. Il contenitore è interattivo e ha una serie di applicazioni in grado di stimolare i sensi dell’utente. Lo scopo è quello di ricreare sapori non presenti all’interno del cocktail. Oppure di amplificare il gusto di quelli già presenti. Il bicchiere possiede cartucce che contengono profumi e piccoli tubi ad aria compressa. Quest’ultimi servono per spruzzare nell’aria aromi alterando la nostra percezione del gusto. Sul fondo del bicchiere delle micro luci a LED alterano il colore naturale della bevanda per ingannare in parte la nostra vista.

Vocktail: il “cocktail” perfetto per le diete

Il bicchiere “tecnologico” è provvisto di due elettrodi d’argento sul bordo. Basta appoggiare le labbra: gli elettrodi stimolano le papille gustative con sapori acidi, aspri, amari o dolci. Il tutto in base al tipo di cocktail scelto.

I test in laboratorio a Singapore hanno confermato che la combinazione della stimolazione di olfatto, vista e gusto alterano il gusto percepito. I Vocktail inoltre si appoggiano a un’applicazione per smartphone. Attraverso questo programma è possibile modificare il colore della bevanda, condividere un cocktail con gli amici. Ma anche cambiare gli aromi e le stimolazioni degli elettrodi tramite Bluetooth.

E che dire della nostra linea? Diminuire l’assunzione di alcol, senza rinunciare alle uscite con gli amici, potrebbe essere la soluzione. Un semplice bicchiere d’acqua potrebbe trasformarsi in un Moscow Mule!