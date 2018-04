Vinoterapia in crociera, le novità della stagione

Per molti è conosciuta come Wine Therapy, ma la vinoterapia ormai è una vera tendenza anche in Italia. Il trattamento orientato alla salute e al benessere della persona mediante l’utilizzo delle proprietà dell’uva porta a notevoli benefici. Disintossicante, tonico, bioattivatore estetico, il vino si presta ad essere utilizzato in diversi modi. Peeling, creme, bendaggi, trattamenti con olii essenziali ed estratti di vinacce fanno parte dell’offerta di molte strutture turistiche. E non solo. Basti pensare che anche MSC Crociere, dal 2 giugno, renderà disponibili trattamenti al vino.

MSC Crociere: le novità della vinoterapia

La compagnia ha lanciato una collezione firmata ed esclusiva di trattamenti SPA creata con i prodotti di vinoterapia LAJATICA e prodotti da Bocelli Wines. In anteprima questi pacchetti benessere hanno debuttato a bordo della MSC Aurea Spa a bordo di MSC Seaside, attualmente posizionata a Miami. Ma presto sarà disponibile sull’intera flotta della Compagnia, compresa la MSC Seaview, la nave gemella di MSC Seadide attesa al battesimo del 2 giugno a Civitavecchia.

Grazie alle proprietà anti-aging e rassodanti degli acini d’uva, questi preziosi trattamenti viso e corpo son realizzati con estratti naturali offerti dai vigneti della famiglia Bocelli e miscelati con erbe toscane ed olii essenziali. Ecco dunque un’altra novità per migliorare l’esperienze di bordo. Che, come di consueto, tratta di eccellenze. Bocelli Wines, infatti, è un’azienda a conduzione familiare che condivide gli stessi valori di tradizione, eccellenza e passione di MSC. La famiglia Bocelli produce vino artigianale da 180 anni. La sua collezione rappresenta quanto di meglio offre il mercato del vino nostrano.

La linea cosmetica di vinotherapia Layatica prende il nome dalla regione toscana Lajatico. Qui la famiglia Bocelli possiede da sempre la propria tenuta. MSC Crociere ha lavorato per creare una serie di trattamenti unici utilizzando l’ampia gamma di cosmetici LAJATICA per offrire gli innumerevoli benefici dell’uva italiana. Gli ospiti a bordo di MSC Aurea Spa potranno dunque godere di un’ampia proposta di trattamenti. Che vanno dai massaggi tradizionali con olii essenziali ai bagni e ai peeling. I pacchetti sono pensati sia per uomini che per donne. Comprendono tre diverse proposte per il corpo, un esclusivo Mediterranean Citrus Body Massage e quattro terapie per il viso. Un motivo in più per prenotare la prossima crociera.