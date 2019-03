I sapori del Made in Italy vanno in scena a Montichiari con un evento che dà il benvenuto alla primavera all’insegna della vita di campagna. Domani prende, infatti, il via la Fiera della Vita in Campagna. Un appuntamento di tre giorni dedicato agli hobby farmer. Nell’ambito della kermesse i partecipanti potranno, inoltre, prendere parte ad un vero e proprio evento nell’evento. Un appuntamento dedicato alle eccellenze della tradizione agroalimentare italiana. Una interessante occasione di contatto diretto tra produttori, consumatori, enti consortili ed esperti. Si tratta del Salone di Origine, presente alla Fiera con ben 90 stand provenienti da tutta Italia con i riflettori puntati su alcune delle filiere più rappresentative della tradizione.

Il Salone di Origine si fa in quattro

Giunta alla sua 9^ edizione, la manifestazione, quest’anno darà particolare voce alle filiere dell’olio, della carne, dei formaggi e dei prodotti di montagna. Concentrandosi su aspetti produttivi, modalità di lavorazione ed utilizzi meno conosciuti dei prodotti. Il tutto attraverso speciali percorsi di conoscenza ed incontri a numero chiuso che coinvolgeranno i produttori, le associazioni di categoria ed esperti del settore. L’olio sarà protagonista con il concorso “Aipo d’Argento”. Un’iniziativa dell’Associazione Interregionale Produttori Olivicoli di Verona (Aipo) in collaborazione con Edizioni L’Informatore Agrario. Si tratta di un prestigioso premio internazionale, quest’anno giunto alla 16^ assegnazione. Alla premiazione e ai corsi di assaggio si affianca un’altra interessante novità. Si tratta dell’Oil Bar, un banco di degustazione di campioni provenienti dall’Italia e dall’estero.

Anche la carne avrà un particolare spazio nel corso della manifestazione grazie alla presenza di alcuni dei migliori produttori della penisola e speciali focus. L’argomento “più caldo” sarà l’utilizzo e la valorizzazione del cosiddetto quinto quarto della carne. I tagli meno pregiati come lombatello, lombetto, spinacino, guancia, collo, saranno i protagonisti di speciali incontri durante i quali gli esperti riveleranno come utilizzarli. Dimostrando che sono tutt’altro che prodotti di scarto. Anche i formaggi sono una vera e propria eccellenza italiana. Ed il Salone di Origine li celebrerà concentrando l’attenzione sui prodotti di nicchia di cui la tradizione nostrana è ricchissima. Eccellenze meno conosciute ma non per questo meno meritevoli di apprezzamento.

Anche i prodotti di montagna svolgeranno un ruolo di spicco nell’ambito del Salone. Grazie alla collaborazione con la Regione Veneto si scopriranno sapori unici e genuini. Dal burro, al latte ai formaggi sino ai salumi e alle erbe aromatiche. Passando per il farro, il grano saraceno, l’orzo bellunese, i fagioli di Lamon, il miele e i piccoli frutti.