Venezia e la trasformazione digitale, il programma

“Visa for Venezia” è un programma che supporta la trasformazione digitale della città per preservarne il futuro

I turisti che si recano nel capoluogo veneto in questo periodo possono partecipare ad una campagna che sostiene un turismo responsabile. Si tratta del programma Visa for Venezia, un piano triennale con il quale Visa, leader mondiale nei pagamenti digitali, si impegna a contribuire alla salvaguardia e al restauro del patrimonio artistico e storico della città. Cittadini e visitatori possono aderire al programma pagando con carta Visa, facendo una donazione presso alcuni chioschi allestiti nella città di Venezia oppure online. Viene cosi anche incentivato l’uso dei pagamenti digitali tra cittadini, commercianti e turisti.

Venezia. Con cartina 12,74€ 13,50 € non disponibile 16 nuovo da 12,74€ Acquista ora Amazon.it Spedizione gratuita Ultimo aggiornamento il 26 Giugno 2019 7:01

Visa for Venezia, come funziona

Ogni volta che un cittadino o un visitatore utilizzerà una carta Visa per pagare in tutto il Comune, Visa si impegna a donare le revenue generate dall’incremento degli acquisti con carta Visa ad un fondo per la salvaguardia e il restauro del patrimonio artistico e storico della città. E anche a sostenere iniziative della comunità. Chiunque può quindi contribuire. In modo semplice, veloce e sicuro. Basta solamente pagare o essere pagato con una carta Visa. Che sia un pranzo al ristorante, un piccolo souvenir, un biglietto del museo o un giro in gondola lungo i canali storici. Ogni pagamento effettuato con una carta Visa a Venezia contribuirà a preservare la città per il futuro. A questo si aggiungono i chioschi per le donazioni che sono allestiti in giro per la città.

Come commenta il Sindaco, questa iniziativa contribuirà ad ampliare la campagna “#EnjoyRespect Venezia” lanciata nel 2017. E lo fa promuovendola a livello internazionale. Inoltre Visa sta collaborando con gli esercenti locali per aumentare ulteriormente l’accettazione dei pagamenti digitali. E contribuire cosi all’espansione del programma ‘Visa For Venezia’. Gli esercenti contribuiranno attivamente accogliendo i pagamenti con carta Visa.

Enjoy Respect Venezia

Questa iniziativa contribuirà ad ampliare la campagna ‘Enjoy Respect Venezia’ lanciata dal Comune di Venezia nel 2017. Il programma sarà comunicato attraverso il digital marketing ai turisti che stanno pianificando un viaggio in città mentre si trovano ancora nel loro Paese. E anche attraverso le porte d’accesso a Venezia come l’aeroporto, la stazione ferroviaria, le vie d’acqua e in città.